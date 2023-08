La Colombie-Britannique restreint les déplacements dans le sud de l’intérieur alors que les incendies de forêt forcent 35 000 personnes à quitter leur domicile

CBC News offre une couverture continue de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique. Vous pouvez vous connecter sur CBC Radio One, 88,9 FM à Kelowna, en utilisant l’application CBC Listen ou en streaming en ligne.

La lutte de la Colombie-Britannique contre les incendies de forêt se poursuit samedi, après que des incendies se sont déclarés vendredi soir et ont détruit des propriétés dans la région centrale de l’Okanagan.

La province est sous état d’urgence en raison de centaines d’incendies de forêt. Le premier ministre David Eby a déclaré lors d’une conférence de presse que 35 000 personnes avaient reçu l’ordre de quitter leur domicile et que 30 000 autres avaient reçu l’ordre de se préparer à partir à tout moment.

Lors d’une conférence de presse samedi, Eby a déclaré qu’il émettait une ordonnance restreignant les voyages dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique pour ceux qui voyagent à des fins non essentielles et qui recherchent un logement temporaire.

Les ordonnances limitent l’hébergement temporaire dans des communautés telles que Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos et Vernon à ceux qui ont été évacués, ainsi qu’aux premiers intervenants.

Le Feu de forêt du ruisseau McDougall à West Kelowna a plus que centuplé — passant de 64 hectares à 6 800 hectares (68 kilomètres carrés) — en seulement 24 heures. Vendredi soir, il couvrait une superficie de 105 kilomètres carrés, selon le BC Wildfire Service.

REGARDER | Le chef des pompiers de West Kelowna dit que « la dévastation était irréelle »: Les derniers incendies de forêt en Colombie-Britannique forcent des milliers de personnes à quitter leur domicile Les rafales de vent devraient exacerber les conditions d’incendie dans toute la Colombie-Britannique, où les responsables affirment que le nombre de personnes sous ordre d’évacuation est passé de 4 500 à 15 000 en une heure – et 20 000 autres personnes sont sous alerte d’évacuation. « La dévastation était tout simplement irréelle », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna.

Lors d’une conférence de presse samedi après-midi, des responsables ont déclaré qu’un retour aux températures saisonnières aidait les pompiers de la ville, mais qu’ils n’étaient pas encore tirés d’affaire. Une mise à jour antérieure de BCWS avait indiqué que les équipages avaient bien progressé du jour au lendemain.

« Nous sommes toujours dans des conditions extrêmement sèches et nous nous attendons toujours à des jours difficiles », a déclaré Jerrad Schroeder, directeur adjoint du centre d’incendie du centre d’incendie de Kamloops.

Jason Brolund, le chef de West Kelowna Fire and Rescue, a fait l’éloge d’une «armée» de pompiers, y compris ceux des services d’incendie municipaux de toute la province, qui ont travaillé du jour au lendemain pour aider à sauver des centaines de propriétés, dont une usine de traitement de l’eau de 75 millions de dollars.

« Il est devenu évident que cet événement laissera une cicatrice durable sur notre communauté », a déclaré Brolund lors de la conférence de presse. « Mais j’ai déjà vu comment notre communauté se rassemble, et j’attends avec impatience la poursuite des progrès. »

Plus de 2 400 propriétés font l’objet d’un ordre d’évacuation et plus de 4 800 propriétés font l’objet d’une alerte d’évacuation en raison de l’incendie.

Bien que les propriétés aient été confirmées détruites dans l’incendie, le nombre exact ne sera pas connu tant que les autorités n’auront pas évalué la situation.

Kelowna a une population d’environ 150 000 habitants, tandis que West Kelowna en compte environ 36 000.

L’espace aérien au-dessus de la ville intérieure du sud reste fermé en raison de l’incendie. Le campus voisin de l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan a également été évacué vendredi.

Un feu de forêt brûle près d’une maison à Kelowna, en Colombie-Britannique, vendredi. Le feu de forêt de McDougall Creek a détruit des propriétés dans le centre de l’Okanagan, car les rafales de vent ont empiré les conditions. (Ben Nelms/CBC)

REGARDER | Les résidents filment les flammes qui approchent de l’incendie de West Kelowna : De la fumée et des flammes planent sur West Kelowna, en Colombie-Britannique, alors que des évacuations sont en cours Plus de 1 000 propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer alors que les incendies de forêt se propagent rapidement vers West Kelowna, en Colombie-Britannique

Pendant ce temps, des pertes structurelles ont été confirmées dans la ville de Kelowna par le chef des pompiers Travis Whiting, qui a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les chiffres tant que les propriétaires n’en avaient pas été informés.

Surintendant de la GRC Kara Triance a déclaré lors de la conférence de presse que la police recevait des informations faisant état de drones personnels volant dans des zones de feu de forêt, ce qui est illégal en vertu de la réglementation fédérale.

« Ils affectent nos efforts de lutte contre les incendies », a déclaré Triance. « Si un drone se trouve dans la zone, vous immobiliserez un hélicoptère. Nous avons besoin de cet espace aérien. »

En vertu de l’état d’urgence de la province, les responsables de la Colombie-Britannique peuvent émettre des ordonnances d’urgence, y compris des restrictions de voyage et la possibilité de libérer des logements pour les évacués, le personnel d’urgence et les travailleurs de la santé.

Où les évacués de la région de Kelowna devraient-ils aller

Le district régional demande aux évacués de contacter leurs amis et leur famille car les hôtels, motels et autres opérateurs touristiques de la région sont à pleine capacité.

Pour ceux de Kelowna, un centre d’accueil a été mis en place à l’Armée du Salut à 1480, promenade Sutherland.

Les évacués de West Kelowna qui vivent au sud de Traders Cove peuvent se rendre au centre d’information de Royal LePage Place au 2760 chemin Cameron.

Pour ceux au nord de Traders Cove, un centre d’accueil a été ouvert à Kal Tire Place à 3445 43e avenue. à Vernon, à environ 60 kilomètres au nord de West Kelowna.

Vendredi, le feu de forêt de McDougall Creek est vu depuis le quartier Westside Road de la ville. L’incendie a détruit un nombre non confirmé de propriétés. (Mike McArthur/CBC)

Toutes les personnes évacuées sont priées de s’inscrire via un portail provincial. Une ligne d’information publique est également disponible au 250-469-8490 ou 1-877-569-8490.

Le maire met en garde contre les déplacements inutiles

Le maire de Kelowna, Tom Dyas, a exhorté quiconque avait des projets de vacances dans la région à reconsidérer sa décision.

« Même si nous voulons que vous soyez ici et que nous ne voulions pas que vous partiez, le problème est juste autour … d’avoir suffisamment de logements pour toutes les personnes qui ont été déplacées », a-t-il déclaré.

👉 Évitez les déplacements non essentiels vers le centre de l’intérieur et le sud-est de la Colombie-Britannique. L’hébergement devient de plus en plus restreint à l’intérieur et doit être disponible pour les #BCwildfire évacués. Vérifiez @DriveBC pour les conditions routières 24/7.

État d’urgence provincial https://t.co/PsLYFFQSCX pic.twitter.com/GOxSPhVIPo —@TranBC

La province a émis un avertissement aux voyageurs contre les voyages non essentiels vers le centre et le sud de l’intérieur, sous l’état d’urgence.

Ben Stewart, le député représentant Westside-Kelowna, a déclaré que le volume considérable d’ordres d’évacuation dans la région lui rappelait la saison dévastatrice des incendies de forêt de 2003. Il a exhorté les résidents sous ordre d’évacuation à ne pas rester sur place.

« Cela éloigne les gens des premières lignes des pompiers, de la police, pour qu’ils entrent et aient réellement ces gens [evacuated] parce que s’ils restent, leur vie est en danger », a-t-il déclaré à CBC News Network.

Grands incendies brûlant près de Lytton, Invermere

Plus à l’ouest, un incendie dans la région de Lytton a forcé l’évacuation de nombreuses propriétés, ainsi que la fermeture d’un tronçon de l’autoroute 1.

Le Feu de forêt du ruisseau Kookipi au sud de la ville couvre une superficie de 87,9 kilomètres carrés samedi matin et a conduit à de nombreux ordres d’évacuation et alertes des Premières Nations et des districts régionaux. Selon DriveBC, l’autoroute 1 entre Hope et Lytton est fermée dans les deux sens en raison de l’incendie.

Le Village de Lytonqui a été décimé par un incendie de forêt en 2021, est également sous alerte d’évacuation.

Dans le sud-est de la Colombie-Britannique, les autorités appellent au calme alors que de nombreux incendies brûlent autour de la communauté d’Invermere, en Colombie-Britannique, avec des alertes d’évacuation en place pour la station de Panorama Mountain.

Dans la région de Shuswap, l’incendie du lac Lower East Adams continue de brûler, les ordres d’évacuation restant en place.

DriveBC a déclaré que l’autoroute 1 a été fermée entre Chase et Sorrento dans les deux sens à cause de l’incendie. Une mise à jour est attendue à midi PT samedi.

Toute personne faisant l’objet d’un ordre d’évacuation doit quitter la zone immédiatement.

Des centres d’évacuation ont été mis en place dans toute la province pour aider toute personne évacuant une communauté menacée par un feu de forêt.

Pour trouver le centre le plus près de chez vous, visitez le EmergencyInfoBC site web.

Les personnes évacuées sont invitées à s’inscrire auprès de Services d’assistance d’urgence en ligne, qu’ils accèdent ou non aux services d’un centre d’évacuation.

