La province a reçu la note « B » de Restaurants Canada dans son examen annuel des politiques en matière d’alcool et de leur lien avec les niveaux de service dans les bars et les restaurants.

Dans son dernier rapport Raise the Bar, l’association a déclaré qu’il y avait eu “des progrès exceptionnels sur le prix de l’alcool et d’autres mesures politiques entraînant des économies importantes et des améliorations opérationnelles pour les bars et restaurants” en Colombie-Britannique.

Il s’agit de la note la plus élevée que la province ait reçue – après trois ans d’une note alphabétique « C ».

Le rapport attribue les grandes améliorations à la province en collaboration avec les responsables de la Direction de la réglementation des alcools et du cannabis à la suite d’un engagement proactif.

Le dernier examen intervient alors qu’une majorité d’exploitants de bars et de restaurants signalent qu’ils perdaient de l’argent ou qu’ils se débrouillaient à peine au plus fort de la pandémie de COVID-19. Seulement 11 pour cent des restaurateurs qui ont répondu à une enquête d’association ont déclaré qu’ils réalisaient une sorte de profit.

Quant aux autres provinces, l’Alberta est une fois de plus en tête des autres avec une note “B+” et la Saskatchewan au dernier rang, en raison d’un modèle de tarification inégal et de la pandémie affectant les ventes, a déclaré l’association.

Restaurants Canada a été fondée en 1944 et a pour objectif de contribuer à la croissance du monde culinaire canadien en servant des exploitants indépendants et des chaînes nationales.

