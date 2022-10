La Colombie-Britannique recevra 1,7 million de doses du nouveau vaccin bivalent Pfizer à partir de la semaine prochaine – Kelowna Capital News

Les responsables provinciaux affirment que des expéditions du nouveau vaccin COVID-19 de Pfizer ciblant la variante Omicron sont attendues bientôt en Colombie-Britannique, après que Santé Canada a approuvé le vaccin.

Une déclaration conjointe de l’agent de santé provincial de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, et du ministre de la Santé Adrian Dix, indique que le vaccin bivalent Pfizer-BioNTech sera disponible pour les personnes âgées de 12 ans et plus à partir de la semaine prochaine.

Ils disent que la Colombie-Britannique devrait recevoir 1,7 million de doses du vaccin nouvellement approuvé, qui seront disponibles dans les cliniques et les pharmacies des autorités sanitaires de la province.

Approuvé le mois dernier, le vaccin bivalent équivalent de Moderna est déjà disponible pour les personnes âgées de 18 ans et plus, la Colombie-Britannique devant recevoir 1,4 million des 10,5 millions de doses au Canada.

Les responsables de la santé affirment que les deux vaccins bivalents induisent une “réponse immunitaire plus forte et plus robuste et offrent une meilleure protection contre la variante et les sous-variantes d’Omicron”.

Ils disent que leur recommandation selon laquelle les gens reçoivent l’un ou l’autre des vaccins bivalents car leur rappel COVID-19 d’automne est conforme à celle du Comité consultatif national de l’immunisation.

La province note que les vaccins antigrippaux seront disponibles à partir de mardi prochain.

