La Colombie-Britannique propose des modifications législatives pour donner aux communautés autochtones le pouvoir de gérer leur propre système de protection de l’enfance

Les modifications apportées à la législation provinciale ouvriront la voie aux communautés autochtones de la Colombie-Britannique pour qu’elles aient compétence sur leurs propres services à l’enfance et à la famille.

Comté des tribus Cowichan Stephanie Atleo a déclaré que les modifications reconnaissent le droit inhérent des nations autochtones à protéger, prendre soin et élever les enfants de leurs membres.

« Ces changements représentent une étape importante vers la réconciliation en reconnaissant qu’au cours des 150 dernières années, les lois et les politiques concernant les enfants autochtones et le bien-être de l’enfance ont eu de graves répercussions sur les familles autochtones, y compris nos familles cowichans », a déclaré Atleo. “Les tribus Cowichan sont les mieux placées pour protéger nos enfants en stabilisant et en protégeant les familles.”

La législation modernisée soutiendra le droit des communautés autochtones à rétablir, développer et appliquer des lois sur le bien-être de l’enfance et à recréer leurs propres modèles de prestation de services de soutien familial, de protection de l’enfance et d’adoption.

Le ministre du Développement de l’enfance et de la famille a déclaré que les changements s’alignent sur l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et aideront à mettre fin à l’épidémie d’enfants et de jeunes autochtones pris en charge.

“Les peuples autochtones disent depuis longtemps au gouvernement que le système actuel de protection de l’enfance est la continuation de pratiques coloniales néfastes”, a déclaré Mitzi Dean.

Le grand chef de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, Stewart Phillip, a déclaré que la loi ne pouvait pas être adoptée assez tôt.

“L’ère coloniale de la province contrôlant la protection de l’enfance doit prendre fin”, a-t-il déclaré. “Cela m’apporte une joie incroyable de penser à ce changement dans ma vie et pour mes petits-enfants et arrière-petits-enfants.”

Selon la province, la Colombie-Britannique est la première province au Canada à reconnaître expressément le droit inhérent des communautés autochtones d’exercer leur compétence sur les services à l’enfance et à la famille.