La Colombie-Britannique promet des mises à jour hebdomadaires sur les décès dus à la grippe alors que 6 enfants ont été confirmés morts cet automne

L’agent de santé provincial de la Colombie-Britannique promet des mises à jour hebdomadaires sur le nombre d’enfants décédés après avoir contracté la grippe après avoir confirmé que six décès ont déjà été signalés jusqu’à présent cet automne.

Le Dr Bonnie Henry a déclaré que les décès de cette année incluent un enfant de moins de cinq ans, trois âgés de cinq à neuf ans et deux adolescents âgés de 15 à 19 ans.

“Mes pensées vont aux familles et aux communautés touchées par la perte d’un être cher”, a déclaré Henry dans un communiqué.

“Les premières découvertes indiquent que certains des enfants ont subi des infections bactériennes secondaires contribuant à une maladie grave, qui peut être une complication de la grippe.”

Elle a ajouté que les décès étaient rares chez les “enfants auparavant en bonne santé” et que les nourrissons et les tout-petits, les enfants souffrant de maladies chroniques, les enfants qui doivent prendre de l’aspirine ou de l’AAS pendant de longues périodes et les enfants très obèses sont les plus à risque.

“Les parents de tous les enfants doivent demander des soins si votre enfant éprouve des difficultés à respirer ou si la fièvre de votre enfant disparaît et revient ou persiste plus de cinq jours. Cela peut indiquer une éventuelle infection bactérienne”, a déclaré Henry.

Elle a décrit la saison de la grippe jusqu’à présent comme une “saison inhabituelle avec des caractéristiques inhabituelles”, y compris une augmentation précoce et grave des cas. Par conséquent, le BC Center for Disease Control publiera des mises à jour hebdomadaires sur les décès pédiatriques liés à la grippe sur son site internet .

Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique ont a exhorté les parents de faire vacciner les enfants contre la grippe, citant une “augmentation spectaculaire” des cas de grippe A, une souche qui peut provoquer des maladies graves chez les enfants.

Les données historiques fournies par le BC Coroners Service ont montré que le nombre de décès cette année était bien supérieur aux saisons grippales précédentes avant la pandémie de COVID-19.

Entre 2015 et 2019, la Colombie-Britannique a enregistré chaque année deux à trois décès liés à la grippe chez des personnes âgées de 18 ans ou moins. En 2020, la province a enregistré un décès, alors qu’aucun n’a été enregistré en 2021.