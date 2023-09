La Colombie-Britannique prolonge l’état d’urgence en raison d’incendies de forêt alors que les vents devraient attiser les flammes dans le nord-est

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que la Colombie-Britannique prolonge l’état d’urgence en raison des incendies de forêt en cours qui ont dévasté certaines parties de la province.

Ma a annoncé jeudi la prolongation de deux semaines lors d’une mise à jour provinciale sur la sécheresse et les incendies de forêt.

L’état d’urgence, initialement déclaré le 18 août, donne à la province des pouvoirs étendus pour répondre à des catastrophes telles que les incendies de forêt.

Cette annonce intervient malgré une amélioration générale des conditions des incendies de forêt dans le sud de la Colombie-Britannique, où la pluie a contribué à calmer certaines flammes.

Cependant, les pompiers du nord-est disent s’attendre à ce que des vents violents exacerbent les incendies près de municipalités comme Fort Nelson, Fort St. John, Chetwynd et Dawson Creek.

« Le nord ne reçoit pas de pluie… ce sont des vents importants qu’ils reçoivent », a déclaré Cliff Chapman, directeur du BC Wildfire Service (BCWS). « Le nord ne connaît pas les mêmes conditions météorologiques que le sud en ce moment. »

Le district régional de Squamish-Lillooet a a ordonné l’évacuation de plus de propriétés dans la région de Gun Lake, où l’incendie de Downton Lake, qui s’étend sur 95 kilomètres carrés, brûle toujours de manière incontrôlable.

Alors que la fumée des incendies de forêt s’est dissipée dans la région de West Kelowna, en Colombie-Britannique, le mardi 22 août, les résidents ont eu l’occasion d’évaluer certains des dégâts causés par l’incendie de forêt de McDougall Creek. (Justine Boulin/CBC)

Environnement Canada a publié un bulletin météo spécial pour le nord-est de la Colombie-Britannique concernant des rafales de vent généralisées dans la nuit de jeudi à samedi.

Il indique que des vents de l’ouest ou du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 60 km/h se développeront tard jeudi sur le sud-est du Yukon et se déplaceront vers le nord-est de la Colombie-Britannique vendredi matin.

« Ces vents, combinés à une grave sécheresse persistante et à la chaleur récente, entraîneront une augmentation des incendies de forêt dans tout le paysage », indique le communiqué.

Environnement Canada a déclaré que les conditions venteuses pourraient également détériorer la qualité de l’air en raison de la fumée des incendies de forêt et créer des dangers tels que des branches d’arbres cassées ou tombantes.

Le BCWS a également publié une déclaration concernant le vent attendu du nord-est, demandant aux résidents de la région de rester attentifs aux changements que les rafales pourraient provoquer.

« Les incendies de forêt sont dynamiques et les conditions peuvent changer rapidement », indique le rapport.

Le service a transféré ses ressources vers le nord pour se préparer à une activité accrue des incendies de forêt.

Plus de 3 500 personnes sont directement engagées dans les efforts d’intervention en cas d’incendies de forêt en Colombie-Britannique, notamment du personnel du BCWS, des entrepreneurs et du personnel du Mexique, d’Afrique du Sud, d’Australie, de l’Ontario et des Forces armées canadiennes.

Interdiction des feux de camp dans le nord-ouest

Il y a actuellement 422 feux de forêt actifs dans la province, selon le BCWS, soit une augmentation d’environ 50 par rapport à il y a une semaine en raison de conditions météorologiques instables qui ont provoqué des éclairs dans plusieurs régions.

Près de 200 de ces incendies sont hors de contrôle, tandis que 12 sont considérés comme des incendies de forêt importants, ce qui signifie qu’ils sont particulièrement visibles ou menaçants pour les communautés voisines.

La province a déclaré jeudi que 4 200 personnes étaient toujours sous ordre d’évacuation en raison d’incendies de forêt, tandis que 65 000 personnes étaient sous alerte d’évacuation. Ils doivent être prêts à quitter immédiatement leur domicile si les conditions changent.

À compter de jeudi midi, tous les feux de camp seront interdits au Northwest Fire Centre de la Colombie-Britannique en raison des conditions sèches et chaudes.

À compter de midi (midi), le jeudi 31 août 2023, les feux de camp de catégorie 1 seront interdits dans tout le centre de pompiers du Nord-Ouest et dans les zones d’incendie de VanJam, Mackenzie et Fort Nelson du centre de pompiers de Prince George. pic.twitter.com/OMXUXYFEa7 —@BCGovFireInfo

Une liste complète de toutes les interdictions de feux de camp et de feux à ciel ouvert est répertoriée ici.

La pluie tempère les flammes dans le sud

Pendant ce temps, dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, les pluies généralisées prévues jeudi devraient aider les pompiers à lutter contre un certain nombre d’incendies de forêt majeurs.

Le district régional de Columbia Shuswap affirme que même si le temps plus frais a apporté des vents susceptibles d’accroître le comportement des incendies dans l’incendie de Bush Creek East, près de Chase, la pluie « crée des conditions permettant aux pompiers d’intensifier leur attaque » sur l’incendie qui s’étend désormais sur 431 kilomètres carrés.

Les prévisions prévoient que les averses se poursuivront jusqu’à midi au moins pour les communautés, notamment Kelowna, Lytton et Salmon Arm, toutes adjacentes à des incendies de forêt qui ont forcé des ordres d’évacuation.

Les autorités des districts régionaux de Thompson-Nicola et de Fraser Valley ont dégradé mercredi un certain nombre d’ordres d’évacuation liés à l’incendie de forêt de Kookipi Creek en alerte, le BCWS affirmant que certaines parties de l’incendie avaient reçu jusqu’à 16 millimètres de pluie.

Les ordres d’évacuation ont également été réduits à des alertes dans le secteur de Bear Creek Road à West Kelowna en relation avec l’incendie de McDougall Creek, ainsi qu’à Turtle Valley dans la région de Thompson-Nicola, près de l’incendie de Bush Creek East.

Les alertes d’évacuation ont été annulées dans certaines parties de la Première Nation de Westbank et de la zone industrielle de Boucherie, dans le centre de l’Okanagan.

Les conditions de sécheresse persisteront

Lors de la conférence de presse de jeudi, le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a déclaré que malgré les pluies de cette semaine, les conditions de sécheresse ne s’amélioraient pas.

Il a déclaré que 80 pour cent de la province se trouvait actuellement au niveau de sécheresse 4 ou 5, les pires désignations, et que moins de pluie que d’habitude ainsi qu’une fonte précoce des neiges au printemps en étaient en partie responsables.

« À ce stade, nous avons besoin de plusieurs centimètres de pluie ou plus », a déclaré Ralston à propos de ce qui était nécessaire pour améliorer les conditions.

Il a dit qu’il reconnaissait également les difficultés que décrets d’urgence pour restreindre l’eau avaient sur les entreprises et les moyens de subsistance des populations.