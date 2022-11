La Colombie-Britannique prévoit un excédent de 5,7 milliards de dollars, mais le “rebondissement” pourrait ne pas durer: ministre

Les prévisions budgétaires de la Colombie-Britannique montrent un excédent de 5,7 milliards de dollars, éclipsant l’estimation précédente et donnant au gouvernement la possibilité d’aider les personnes aux prises avec la crise du coût de la vie, a déclaré la ministre des Finances, Selina Robinson.

L’excédent projeté est supérieur de 5 milliards de dollars aux 706 millions de dollars prévus en septembre dernier, a déclaré Robinson vendredi.

La dernière mise à jour budgétaire, couvrant les résultats financiers du gouvernement d’avril à septembre derniers, place la province dans une «position excédentaire importante» pour continuer à utiliser ses ressources pour obtenir des résultats en matière de logement, de sécurité publique, de soins de santé et de changement climatique, a-t-elle déclaré.

«De nombreux Britanno-Colombiens se sentent pressés, se sentent pressés de mettre de la nourriture sur la table et de couvrir les coûts», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. “Notre position budgétaire solide signifie que nous pouvons continuer à donner la priorité aux personnes.”

Une grande partie de l’excédent supplémentaire provient de la hausse des revenus de l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, à 3,7 milliards de dollars, tandis que les taxes de vente et les redevances sur le gaz naturel étaient également plus élevées, a déclaré Robinson.

Mais le ministre a averti qu’il n’est pas garanti que de telles prévisions d’excédents se maintiennent.

Robinson a déclaré que la Colombie-Britannique affiche une forte croissance malgré la pandémie en cours, mais les chiffres actuels pourraient être attribués à un « rebond ».

“Nous devons également nous souvenir de ces chiffres que nous voyons ici, c’est un chiffre de rebond choc”, a-t-elle déclaré. « Reste à savoir s’ils vont tenir sur le long terme. Nous ne savons pas si ces chiffres se maintiendront d’une année sur l’autre. »

Robinson a déclaré que 2 milliards de dollars des revenus supplémentaires ont déjà été affectés aux mesures de coût de la vie annoncées depuis l’été.

Ceux-ci comprennent 1 milliard de dollars pour les augmentations du crédit d’impôt pour l’action climatique et du crédit d’accessibilité de la Colombie-Britannique, 395 millions de dollars pour les remises d’assurance automobile et 320 millions de dollars pour un crédit ponctuel sur la facture d’électricité.

Depuis qu’il a prêté serment le 18 novembre, le premier ministre David Eby a fait plusieurs annonces de dépenses, notamment en promettant 230 millions de dollars en financement de la police pour embaucher des centaines d’agents supplémentaires.

Eby a déclaré que l’économie de la Colombie-Britannique se porte bien et que le budget de la province peut couvrir le coût de ses derniers plans.

“Nous utiliserons ces dollars que nous avons pour investir dans les choses dont les gens ont besoin”, a déclaré Robinson. “Nous sommes en position de force pour continuer à prendre des décisions réfléchies.”

Mais les partis d’opposition affirment que le gouvernement néo-démocrate a retenu l’argent alors que les gens ont du mal à joindre les deux bouts en période de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Le porte-parole libéral en matière de finances de la Colombie-Britannique, Peter Milobar, a déclaré qu’il semble que le gouvernement ait retenu certaines initiatives de secours jusqu’à ce qu’Eby succède à l’ancien premier ministre John Horgan.

«Les gens ordinaires paient maintenant le prix de ses retards, bien que la province ait l’argent pour fournir des secours», a-t-il déclaré dans un communiqué. « Comme ces chiffres le montrent clairement, le NPD n’a aucune excuse pour éviter de faire des investissements indispensables dans des domaines comme les soins de santé, l’abordabilité, la santé mentale et les dépendances.

La chef des Verts Sonia Furstenau a déclaré que la mise à jour financière montre que le gouvernement ne répond pas aux besoins des citoyens de la Colombie-Britannique

“Pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures, à couvrir les frais d’épicerie, à trouver un logement abordable et à accéder à des soins de santé fiables, cet excédent budgétaire est une indication que le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique aurait pu en faire plus”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. .

Furstenau a déclaré que le gouvernement avait l’argent pour augmenter les taux d’aide sociale et d’invalidité, construire des centres de santé communautaires et investir dans l’éducation, le transport en commun et le logement, mais ne l’a pas fait.

La mise à jour financière indique que les plus récentes prévisions de croissance économique du secteur privé prévoient maintenant une croissance de 2,8 % de l’économie de la Colombie-Britannique cette année et de 0,5 % en 2023.

Robinson a déclaré qu’elle rencontrerait les prévisionnistes économiques le mois prochain pour discuter des projections de croissance de la province.

—Dirk Meissner, La Presse canadienne

