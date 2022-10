La Colombie-Britannique prévoit de rendre permanent le plafond des frais de livraison de nourriture – Kelowna Capital News

Les entreprises de livraison de nourriture seront limitées en permanence dans le montant qu’elles peuvent facturer aux restaurants pour leurs services, si la législation déposée par le gouvernement de la Colombie-Britannique est adoptée.

La province a introduit pour la première fois des plafonds de frais temporaires en décembre 2020 lorsque la pandémie a forcé une grande partie de l’industrie de la restauration à se tourner vers les services de plats à emporter et de livraison. À l’époque, les restaurants ont déclaré être facturés jusqu’à 30% par commande par les entreprises de livraison de nourriture.

Le plafond permanent suggéré limiterait les entreprises à des frais de 20% par commande, combinant les deux plafonds distincts de 15 et 5% appliqués jusqu’à présent.

Et, comme pour les mesures temporaires, il serait interdit aux entreprises de livraison de nourriture de réduire le salaire des chauffeurs pour compenser le plafond des frais.

“Alors que les coûts de la nourriture et de la main-d’œuvre augmentent dans le monde, les restaurants de la Colombie-Britannique doivent être soutenus pour s’assurer que les prix sont abordables et que les entreprises de livraison ne facturent pas de frais injustes”, a déclaré Ravi Kahlon, ministre de l’Emploi, de la Reprise économique et de l’Innovation. sortie jeudi (6 octobre).

Le plafond temporaire actuel doit expirer le 31 décembre.

