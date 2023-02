La Colombie-Britannique prend des mesures pour lancer et faciliter le processus de report de la récolte des forêts anciennes

La Colombie-Britannique prévoit d’accélérer le report de la récolte d’arbres anciens au cours de la prochaine année tout en essayant d’aider l’industrie à tirer davantage de valeur d’un approvisionnement réduit en fibres.

Mais ce n’est qu’une partie des changements à venir alors que la province continue de réorganiser son industrie forestière.

Le premier ministre David Eby et le ministre des Forêts Bruce Ralston ont annoncé aujourd’hui huit étapes pour accélérer le processus de report révélé pour la première fois en novembre 2021. Le gouvernement a demandé aux Premières Nations d’identifier 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes à reporter après qu’une commission d’examen eut recommandé ce chiffre. Il a déclaré mercredi que 2,1 milliards d’hectares ont été identifiés jusqu’à présent – ​​pas tous sur la carte d’origine.

Eby a souligné deux mesures conçues pour aider le processus. Dans le premier cas, la province investit 25 millions de dollars pour aider 50 Premières nations à élaborer huit nouveaux plans de gestion dans le cadre du processus de report.

La seconde voit la province doubler un fonds existant de 90 millions de dollars à 180 millions de dollars pour aider à faire face aux pertes d’emplois dans l’industrie liées à la réduction de l’offre. Le financement supplémentaire aidera les usines de modernisation à utiliser des billes plus petites, entre autres mesures conçues pour ajouter de la valeur aux approvisionnements existants.

La province abroge également les règlements qui placent l’approvisionnement en bois au-dessus de tous les autres objectifs, y compris la qualité de l’eau, l’habitat faunique et la biodiversité. Les détracteurs des entreprises forestières ont précédemment qualifié ce langage d’échappatoire qui a permis aux entreprises de contourner la protection de l’environnement.

Environ 1 100 plans individuels d’intendance forestière régissent actuellement le développement forestier dans toute la province et Ralston a déclaré que la province ne peut pas exiger des entreprises qu’elles les modifient immédiatement, car cela déclencherait une vaste consultation.

Mais les entreprises forestières doivent s’assurer qu’elles seront en mesure de se conformer aux règlements modifiés lorsque leurs plans existants seront renouvelés tous les cinq ans ou si elles élaborent un nouveau plan. Les entreprises progressistes feront ce travail elles-mêmes, a-t-il ajouté.

Le gouvernement promet également de protéger davantage de forêts anciennes et de zones de biodiversité en mobilisant des dons pour financer des mesures de conservation grâce à un nouveau système de financement mis en place dans les six mois et en développant des alternatives à la coupe à blanc.

Leonard Joe, directeur général du First Nations Forestry Council, et Garry Merkel, l’un des auteurs de l’Old Growth Strategic Review (OGSR), se sont joints à Eby et Ralston pour annoncer les mesures.

Eby a également reconnu que l’ancien plan de gestion de la croissance reste un travail en cours, après avoir déclaré plus tôt qu’il fera l’objet d’un examen stratégique plus tard cette année. Certaines Premières nations ont également critiqué le plan parce qu’elles manquent de ressources pour participer au processus de report ou parce qu’elles veulent faire plus d’exploitation forestière elles-mêmes.

« Oui, c’est une approche qui place… la perspective des Premières Nations au centre du plan et les nations ont des approches différentes de leur territoire en matière de foresterie », a déclaré Eby. « C’est plus difficile de procéder de cette façon parce qu’il y a tellement de nations dans la province et c’est pourquoi cela nécessite l’investissement que nous annonçons aujourd’hui.

Le Conseil des industries forestières de la Colombie-Britannique, quant à lui, a signalé son soutien aux nouvelles d’aujourd’hui.

« L’annonce d’aujourd’hui comprend des étapes positives vers la mise en place des investissements, des cadres et des relations nécessaires pour faire progresser la conservation et la gestion des forêts anciennes dans la province », a déclaré Linda Coady, directrice générale et présidente du COFI.

L’accélération du processus d’examen des forêts anciennes soutiendra également l’aménagement du territoire au niveau local, a-t-elle ajouté.

« Le renforcement de l’engagement autochtone et local sur la planification de l’utilisation des terres au niveau régional contribuera à garantir que les objectifs en matière de santé et de biodiversité des forêts sont atteints tout en créant une plus grande prévisibilité pour les travailleurs, les communautés et les entreprises forestières de toute la Colombie-Britannique », a-t-elle déclaré.

