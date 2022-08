La Colombie-Britannique peut s’attendre à un temps plus frais jusqu’en août

Après une semaine de chaleur qui a renversé des dizaines de records de chaleur en une seule journée en Colombie-Britannique, un temps plus frais et plus humide est enfin arrivé.

Jeudi (4 août), le point le plus chaud de la Colombie-Britannique était Osoyoos à 24 ° C, près de la moitié des 42,1 ° C que la région a connus la semaine dernière. La majeure partie de la Colombie-Britannique verra un ciel nuageux jeudi avec un risque d’averses. Dans les Kootenays, il y a possibilité d’orages.

Les températures devraient atteindre les 20 degrés et les 30 degrés dans toute la Colombie-Britannique ce week-end, mais les météorologues disent qu’il est peu probable que les sommets enregistrés pendant la vague de chaleur reviennent.

“Nous nous attendons à ce que la Colombie-Britannique revienne au modèle plus frais qui a dominé pendant la majeure partie de l’été avant la vague de chaleur qui est arrivée la dernière semaine de juillet”, a déclaré Doug Gillham, météorologue au Weather Network.

Cette tendance plus fraîche pourrait aider à apprivoiser la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique, qui avait été assez calme jusqu’à ce que les conditions chaudes et sèches pendant la canicule entraînent 152 nouveaux départs de feu.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.