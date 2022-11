La Colombie-Britannique ouvre ses portes à davantage de médecins formés à l’étranger grâce à de nouveaux changements

La Colombie-Britannique prend la décision tant attendue de réduire les obstacles pour les médecins formés à l’étranger qui souhaitent exercer dans la province.

Le premier ministre David Eby a annoncé les changements dimanche (27 novembre), notamment en triplant le nombre de places dans le programme de licences de la Colombie-Britannique, en introduisant un nouveau programme de médecins associés, en permettant aux diplômés en médecine étrangers de commencer leur processus d’accréditation depuis leur pays d’origine et en créant une voie accélérée pour les médecins américains.

Le changement le plus quantifiable sera l’augmentation de 32 à 96 places annuelles dans le programme Practice Ready Assessment d’ici mars 2024. Le programme est la seule voie que les médecins formés à l’étranger doivent suivre pour obtenir un permis en Colombie-Britannique.

Pour ceux qui ont une formation médicale mais qui n’ont pas tous les titres de compétences requis pour participer au programme d’évaluation de la préparation à la pratique, la Colombie-Britannique lance un programme de médecins associés, où les gens peuvent travailler sous la supervision de médecins agréés dans des établissements de soins actifs. Au cours des prochains mois, la province a déclaré qu’elle espérait étendre davantage le programme aux établissements de soins communautaires également.

Eby a déclaré qu’ils travaillaient également avec les collèges de médecins et de médecins du Canada pour commencer à permettre aux médecins formés à l’étranger de commencer leur processus d’accréditation à partir de leur pays actuel, au lieu d’avoir à faire des démarches coûteuses parfois des années à l’avance.

Dans l’immédiat, le College of Physicians and Surgeons of BC modifie ses statuts pour permettre aux médecins formés aux États-Unis pendant trois ans de pratiquer la médecine dans des établissements de soins communautaires, tels que des centres de soins d’urgence et des cabinets de médecine familiale. La province a déclaré que ces changements devraient être en place d’ici janvier.

Plus à venir.

