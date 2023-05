La Colombie-Britannique obtient une note d’échec sur les politiques en matière d’alcool d’un projet national

Les groupes de toxicomanie et les universités ont publié une mise à jour de la classification de la réglementation canadienne relative à l’alcool, qui montre une détérioration des résultats pour la Colombie-Britannique

Le projet d’évaluation de la politique canadienne sur l’alcool (CAPE), une évaluation complète et une notation de la façon dont les boissons sont réglementées, a révélé que la Colombie-Britannique a obtenu une note d’échec de 36 %, ce qui la place derrière six autres provinces.

Tim Naimi, directeur d’un institut de recherche sur la toxicomanie de l’Université de Victoria qui dirige le CAPE, a déclaré que le projet propose également des suggestions sur la manière dont les gouvernements peuvent améliorer la réglementation sur l’alcool pour améliorer la santé publique.

L’alcool cause 2 600 décès et 160 000 visites à l’hôpital chaque année en Colombie-Britannique, selon les données mises à jour sur les coûts et les méfaits de la consommation de substances au Canada.

Naimi a également souligné l’important déficit financier que la Colombie-Britannique voit de l’alcool, affirmant que les 2 milliards de dollars de revenus que le gouvernement perçoit sont compensés par 2,8 milliards de dollars de coûts liés à l’alcool liés aux soins de santé, aux assurances et au système de justice pénale.

« L’alcool est l’une des principales causes évitables de décès et de problèmes sociaux au Canada et en Colombie-Britannique », a déclaré le médecin et épidémiologiste de l’alcool lors d’une entrevue.

« C’est pourquoi nous ferions tous mieux de mettre en place de bonnes politiques en matière d’alcool, afin que les gens puissent continuer à profiter de l’alcool s’ils choisissent de boire et que nous puissions minimiser les méfaits de la consommation d’alcool, en particulier la consommation excessive. »

En tenant compte des non-buveurs, le résident moyen de la Colombie-Britannique de plus de 15 ans consomme 528 verres par an, ce qui dépasse la moyenne canadienne de 487. Les politiques qui traitent du prix direct ou de la disponibilité des boissons font la plus grande différence en matière de santé publique, a déclaré Naimi.

Le système de notation du CAPE examine 11 domaines, dont certains ont une pondération plus élevée en raison de leur efficacité et de leur capacité à réduire les méfaits liés à l’alcool. Ces domaines incluent les taxes, les heures d’ouverture des bars et autres établissements, les restrictions publicitaires, etc.

Les 36% de la Colombie-Britannique étaient pires que son précédent score CAPE et Naimi note qu’une partie de cette tendance est due à de légers changements dans le système de notation, mais aussi parce que la province a assoupli les restrictions sur la disponibilité de l’alcool ces dernières années.

« Il n’a jamais été aussi facile de se procurer de l’alcool de tant de façons différentes, depuis tant d’endroits différents, à tant d’heures du jour et de la nuit. »

Un changement que Naimi veut voir est l’étiquetage obligatoire, car il a comparé l’absence de cela avec la façon dont même une boîte de pois comprend ce qu’est une portion et combien sont à l’intérieur.

« Même si quelqu’un disait ‘D’accord, je veux réduire ma consommation à une par jour ou deux par semaine’, il n’aurait aucune idée, en regardant l’étiquette d’un contenant d’alcool, du nombre de boissons qu’il contient. »

L’une des principales choses que la Colombie-Britannique peut faire est d’améliorer sa gouvernance de l’alcool et de veiller à ce que la réglementation soit axée sur la santé, a déclaré Naimi. Il a félicité la province d’avoir envisagé de mettre à jour son système de prix minimum pour l’alcool.

L’avantage, a ajouté Naimi, c’est que non seulement des solutions existent, mais qu’elles sont déjà en pratique partout au Canada. Si la Colombie-Britannique adoptait diverses autres politiques à travers le pays, son score pourrait atteindre 81%, a-t-il déclaré.

« Ils existent en fait dans d’autres endroits, c’est juste qu’il n’y a pas assez de politiques dans suffisamment d’endroits. »

