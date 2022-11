La Colombie-Britannique n’envisagera le mandat de masque que si un nouveau virus majeur émerge: agent de santé publique

L’agent de santé provincial de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de réintroduire un mandat de masque dans un avenir proche et qu’il n’en envisagerait probablement qu’un si un nouveau virus émergeait soudainement.

Le Dr Bonnie Henry et le ministre de la Santé Adrian Dix ont fourni une mise à jour sur la santé publique mercredi 16 novembre, parlant de la situation actuelle des maladies respiratoires et répondant aux appels pour ramener les masques.

Henry a déclaré que si les masques étaient un outil vital à cette époque l’année dernière, les rendre obligatoires n’est pas nécessaire cette fois-ci. Cela, a-t-elle dit, est en grande partie dû à un degré d’immunité plus élevé chez les personnes âgées de cinq ans et plus et à l’introduction d’un vaccin pour les moins de cinq ans.

“Nous sommes dans une situation différente maintenant”, a déclaré Henry.

À la mi-novembre 2021, les vaccins n’étaient disponibles que pour les Britanno-Colombiens de plus de 12 ans. Parmi eux, 87 % avaient reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Cette année, en incluant les personnes âgées de 5 à 12 ans, 86 % des Britanno-Colombiens ont reçu au moins deux doses du vaccin. De plus, 51 % des enfants de moins de cinq ans ont reçu au moins une dose de leur vaccin depuis que la Colombie-Britannique a commencé à l’administrer en août.

En raison de cela et de l’immunité accrue acquise grâce à l’infection, Henry a déclaré que “la plupart des habitants de la Colombie-Britannique ne sont plus à risque de maladie grave et d’hospitalisation”.

Elle a déclaré que la seule raison qu’elle pouvait voir pour remettre en œuvre un mandat était si un nouveau virus majeur devait émerger. Et dans ce cas, a déclaré Henry, les masques seraient obligatoires parallèlement à une série d’autres mesures, telles que les limites de capacité et la distance.

Plus à venir.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Coronavirussaison grippaleSanté