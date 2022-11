La Colombie-Britannique ne fournit pas de décompte des réinfections au COVID-19. Certains experts disent que c’est un problème

Les experts en maladies infectieuses affirment que la décision de la Colombie-Britannique de ne pas compter les réinfections au COVID-19 dans les mises à jour hebdomadaires des cas peut brosser un tableau incomplet de l’impact de la maladie sur les Britanno-Colombiens.

Cela vient au milieu des inquiétudes que le nouveau modèle de rapport hebdomadaire de la Colombie-Britannique sous-estime cas et les décès dus au virus, qui continue de faire des ravages des centaines de vies à travers le Canada chaque semaine.

Selon une déclaration envoyée par courrier électronique par un porte-parole du BC Center for Disease Control (BCCDC), la Colombie-Britannique n’a pas enregistré de cas causés par des réinfections depuis que la notification quotidienne des cas est passée à un format hebdomadaire en avril .

“Les cas sont liés au premier résultat positif du test PCR COVID-19”, a déclaré le porte-parole.

“[The number of] les personnes infectées par le COVID-19 actuellement hospitalisées ou en soins intensifs … est basée sur le test le plus récent effectué.

Les experts ont déjà noté que la capacité de test de la Colombie-Britannique est considérablement limité notamment les tests PCR plus précis, qui sont réservés aux populations vulnérables.

La Dre Caroline Colijn, mathématicienne et titulaire de la chaire de recherche Canada 150 à l’Université Simon Fraser, a déclaré que sans compter les réinfections, les résidents pourraient avoir une image inexacte de la façon dont la pandémie se déroulait dans la province.

“[This] n’avait probablement pas d’importance au début, quand il y avait très peu de réinfections parce que très peu de gens en Colombie-Britannique avaient le COVID”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview.

“Au fil du temps, cela va changer. Parce que plus il y a de personnes atteintes de COVID, plus il y a de personnes à risque de réinfection pour COVID.”

Les centres de test PCR ne sont plus monnaie courante en général, sauf dans certains endroits comme l’industrie cinématographique. Actuellement, seuls les tests PCR positifs, qui sont principalement réservés aux populations vulnérables, apparaissent dans le décompte hebdomadaire des cas. (David Horemans/CBC)

Colijn, qui est membre de BC’s groupe indépendant de modélisation COVID-19 a déclaré que le fait de ne pas compter les réinfections pourrait entraîner une sous-déclaration “substantielle” des risques de COVID en Colombie-Britannique

Le porte-parole du BCCDC n’a pas expliqué pourquoi les réinfections n’étaient pas comptées dans les statistiques hebdomadaires, mais a déclaré qu’ils “travailleraient à mettre à jour le système de données” pour mieux les quantifier.

Dre Tara Moriarty, chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Toronto et fondatrice de COVID-19 Ressources Canada a déclaré qu’il n’y avait aucune raison valable pour que BC ne compte pas les réinfections.

“Ce n’est pas utile pour comprendre la situation du COVID. En fait, cela obscurcit encore plus la situation du COVID”, a-t-elle déclaré.

Moriarty a ajouté que d’autres provinces, comme le Québec et le Manitoba, étaient beaucoup plus précises avec leurs rapports COVID par rapport à la Colombie-Britannique, et qu’elle n’était pas au courant que d’autres provinces excluaient les réinfections de leurs décomptes.

La plupart des provinces ne disent pas si le nombre de cas est lié aux premiers tests PCR positifs, bien que La Saskatchewan a noté que à partir de septembre, il a commencé à compter les personnes qui ont été testées positives plus d’une fois en 90 jours, ou plus, à part.

Pourrait avoir un impact supplémentaire sur les groupes vulnérables

Colijn a déclaré que le fait de ne pas compter les réinfections était particulièrement alarmant étant donné qu’une étude co-écrite par l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, a montré que plus de 60% des Les résidents du Lower Mainland ont été infectés lors de la première vague d’Omicron.

Elle a déclaré que la Colombie-Britannique continuerait de manquer de plus en plus de cas selon la méthode de comptage au fil du temps – en particulier parmi les groupes vulnérables qui sont susceptibles d’avoir déjà un test PCR positif dans leurs dossiers.

“Le fait que cela change avec le temps, que les personnes à risque puissent être à nouveau à risque – nous manquons potentiellement une partie de plus en plus élevée des conséquences graves à mesure que nous avançons”, a-t-elle déclaré.

Colijn a déclaré que la province ne communiquait pas avec précision les risques à long terme de COVID qui ne sont pas des hospitalisations ou des décès, tels que le risque de dommages cardiovasculaires et longue COVID et que le fait de ne pas refléter avec précision les cas pourrait signifier que ces résultats graves ne sont pas visibles immédiatement.

Le Dr Caroline Colijn dit qu’il doit y avoir une conversation publique sur les risques de contracter le COVID-19 qui ne se concentre pas uniquement sur l’hospitalisation et les décès – comme le risque accru de dommages cardiovasculaires. (Dragana Gordic/Shutterstock)

Un e-mail envoyé le mois dernier à un membre du groupe de modélisation par un haut responsable du BCCDC et vu par CBC News indique que les décès signalés et le nombre d’admissions à l’hôpital sont également liés au premier test de laboratoire PCR positif.

Dans l’e-mail, le responsable déclare qu’il ne pense pas que les réinfections constituent une proportion significative des cas signalés – moins de 1%, bien qu’il note qu’il pourrait y avoir plus de réinfections dans la population en général.

Moriarty a déclaré que l’évaluation était incompatible avec les données au Canada et dans le monde et a estimé que les réinfections étaient “substantielles” dans toute la Colombie-Britannique.

« Si vous regardez données de l’US Veterans’ Administration les réinfections sont vraiment assez fréquentes, y compris chez les personnes hospitalisées”, a-t-elle déclaré.

Moriarty a déclaré que la sous-déclaration des données COVID pourrait donner aux résidents de faux espoirs sur l’état de la pandémie.

“Je crains vraiment que nous ne marchions aveuglément vers quelque chose de pire”, a-t-elle déclaré.