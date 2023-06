La Colombie-Britannique mobilise 10 millions de dollars pour 8 000 climatiseurs pour les citoyens vulnérables

Le gouvernement provincial lance des climatiseurs gratuits pour les Britanno-Colombiens vulnérables, mais il faudra un certain temps avant qu’ils ne soient tous mis en ligne.

D’autres, quant à eux, se demandent si le gouvernement provincial en fait assez pour protéger les populations vulnérables des effets potentiellement mortels des chaleurs extrêmes.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé mardi (27 juin) que la Colombie-Britannique dépensera 10 millions de dollars par l’intermédiaire de BC Hydro pour environ 8 000 unités de climatisation gratuites pour les personnes vulnérables. La moitié des unités ira vers des appartements ou des multilogements, le reste vers des maisons unifamiliales.

Dix a fait l’annonce avec Chris O’Riley, président et chef de la direction de BC Hydro, qui administrera le processus de demande pour les unités.

« C’est un grand pas en avant et nous nous appuierons sur d’autres programmes pour aider la Colombie-Britannique à accéder aux dispositifs de refroidissement », a déclaré O’Riley.

BC Hydro est bien équipée pour gérer le processus de demande des unités et sera en mesure de résoudre les problèmes, a ajouté Dix. Mais le processus prendra trois ans, ce qu’il a reconnu être un certain temps.

« Nous cherchons à aller de l’avant tout de suite et c’est l’objectif des trois prochaines années », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de tout faire le premier mois, mais nous avons un système en place. »

« Nous devons encore acheter… et installer des climatiseurs et cela peut prendre un certain temps. »

Le revenu et d’autres facteurs, tels que l’âge et la santé, entreront en jeu, a déclaré Dix.

En comptant les programmes existants, le gouvernement distribuera environ 10 000 unités de climatisation. Bien que Dix ne puisse pas donner un nombre précis de personnes qui en bénéficieraient, il a qualifié l’annonce d’aujourd’hui d’investissement important qui répond à l’une des recommandations du BC Coroners Service. Son examen du dôme chauffant de 2021 qui a tué 619 personnes entre le 25 juin et le 1er juillet a révélé que la grande majorité des personnes décédées ont été retrouvées sans climatisation (93%) ni ventilateurs (76%).

La réaction à l’annonce a été mitigée. La chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, s’est dite soulagée de voir le gouvernement aller de l’avant avec cette étape nécessaire, qui, selon elle, « protégera certaines personnes des épisodes de chaleur de plus en plus fréquents ».

Mais cela ne répond finalement pas aux besoins, a-t-elle ajouté.

« Des centaines de milliers de Britanno-Colombiens vivent dans la pauvreté et ce nombre augmente », a déclaré Furstenau. « Des centaines de milliers de Britanno-Colombiens sont des personnes âgées et des centaines de milliers sont handicapés. Ces personnes ont toutes besoin d’unités de refroidissement et de filtration de l’air et 8 000 climatiseurs sur trois ans ne suffiront pas.

La Colombie-Britannique compte près de 867 000 maisons individuelles et plus de 221 000 appartements, selon le recensement de 2021.

Pendant ce temps, Shirley Bond, ministre fantôme de la santé de BC United, a remis en question le rythme de l’action.

« Il a fallu deux ans au ministre Dix pour enfin annoncer un plan triennal visant à fournir des unités de climatisation vitales aux Britanno-Colombiens vulnérables », a déclaré Bond. «Avec un délai aussi long, après un délai inacceptable, les gens ne sont pas convaincus que le NPD tiendra réellement cette promesse ou prendra les mesures supplémentaires nécessaires pour empêcher que ce niveau de tragédie ne se reproduise. Encore une fois, c’est trop peu, trop tard.

Dix a défendu le bilan de son gouvernement, soulignant les 52 millions de dollars fournis aux établissements de soins de longue durée pour installer ou mettre à niveau les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation existants, la distribution d’un inventaire d’urgence d’articles de refroidissement et d’air pur aux opérateurs à but non lucratif, et investissements dans les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique.

Il a également souligné l’introduction du BC Heat Alert and Response System et l’introduction d’alertes d’urgence intrusives diffusées lors d’urgences de chaleur extrême.

« Il se peut que les demandes (pour les climatiseurs) le dépassent et nous devrons faire plus », a-t-il déclaré. « Mais c’est une déclaration extrêmement forte et un début en termes de concentration sur les personnes vulnérables. »

