La Colombie-Britannique mettra fin à l’état d’urgence lié aux incendies de forêt et affirme que la réponse se poursuivra

La Colombie-Britannique a annoncé qu’elle mettrait fin à l’état d’urgence provincial suite aux incendies de forêt à compter de jeudi minuit.

Les efforts de lutte contre les incendies et les températures plus fraîches ont aidé de nombreux Britanno-Colombiens évacués à rentrer chez eux ces derniers jours, selon le ministre de la Gestion des urgences et de la préparation au climat de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma.

« Bien que l’état d’urgence provincial ne soit plus requis, la saison des incendies de forêt n’est pas terminée », a déclaré Ma dans un communiqué de presse peu avant 16 heures (heure du Pacifique) jeudi après-midi.

La province a imposé l’état d’urgence le 18 août alors que des milliers d’habitants ont été forcés de quitter leur domicile à cause des incendies de forêt.

Au plus fort de la menace d’incendies de forêt le mois dernier, plus de 35 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons et autant étaient sous alerte d’évacuation, selon la province.

Jeudi, environ 370 propriétés étaient sous ordre d’évacuation et 18 000 en alerte, la majorité des propriétés évacuées se trouvant à West Kelowna.

Le district régional du centre de l’Okanagan affirme que 350 propriétés font toujours l’objet d’ordres d’évacuation et que 5 000 sont en alerte, alors que l’incendie de forêt de McDougall Creek continue de brûler de manière incontrôlable près d’un mois après son signalement.

Environ la moitié des 400 structures ou maisons détruites lors des incendies de forêt en Colombie-Britannique cet été ont été perdues dans la région de Kelowna.

Près de 400 incendies brûlent encore dans la province, au cours de ce qui a été une saison record en termes de superficie brûlée, et environ 160 de ces incendies restent hors de contrôle.