La Colombie-Britannique met fin aux notes alphabétiques malgré les préoccupations des parents, des enseignants et des élèves

Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique est allé de l’avant avec des plans visant à supprimer les notes alphabétiques de la maternelle à la 9e année malgré sa propre consultation publique montrant que la majorité des enseignants, des élèves et des parents n’aimaient pas l’idée.

Un rapport de 97 pages achevé en 2021 pour le ministère de l’Éducation comprend une enquête auprès de plus de 4000 personnes sur la nouvelle politique du gouvernement, qui comprend l’évaluation des étudiants plus jeunes comme émergents, en développement, compétents ou en extension, au lieu de les noter de A à F.

D’autres changements dans la politique comprennent un minimum de cinq mises à jour fournies tout au long de l’année, dont trois par écrit, et de nouvelles exigences pour que les étudiants s’auto-évaluent.

Dans l’ensemble, le document indique que 69% des personnes ont déclaré être insatisfaites de la politique et seulement 13% étaient satisfaites, le taux d’insatisfaction le plus élevé chez les enseignants à 77%, suivi des étudiants à 68%.

Plus de la moitié des enseignants ont déclaré être peu satisfaits lorsqu’ils ont été interrogés spécifiquement sur la soi-disant échelle de compétence qui remplacerait les notes alphabétiques, tandis que 60% des parents ou tuteurs et 83% des élèves n’aimaient pas le changement.

Soixante pour cent des administrateurs scolaires interrogés se sont dits très satisfaits du nouveau barème.

La ministre de l’Éducation, Rachna Singh, a déclaré la semaine dernière qu’environ la moitié de tous les districts scolaires publics ont déjà testé et adopté le nouveau style de rapport lors d’une modernisation du programme qui a commencé en 2016, tandis que les autres mettront en œuvre le changement en septembre.

Le ministre n’a pas été mis à disposition pour une entrevue afin de discuter de la décision d’aller de l’avant malgré le niveau d’insatisfaction.

Dans un communiqué, Singh a déclaré que les bulletins continueront d’aider les parents à comprendre l’apprentissage et les progrès de leur enfant.

« La nouvelle échelle donnera un aperçu plus approfondi de l’apprentissage et du développement des enfants dans une gamme de compétences requises au niveau postsecondaire et de leurs choix de carrière », indique le communiqué.

« Les élèves de la 10e à la 12e année continueront de recevoir des notes et des pourcentages, avec un soutien et des commentaires pour les aider à faire la transition vers le postsecondaire ou le marché du travail. »

Dans une déclaration distincte, le ministère a déclaré avoir rencontré diverses organisations ainsi que des parents, des enseignants et des élèves à partir de 2016 et avoir utilisé les commentaires «pour renforcer l’élaboration de politiques et la mise en œuvre progressive de l’échelle de compétence, y compris une planification supplémentaire et le co-développement de ressources de soutien.

«Il est important de noter que même si les bulletins peuvent sembler différents, les élèves seront toujours évalués, testés et évalués en classe comme ils l’ont toujours fait», indique-t-il.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2023

Éducation