La Colombie-Britannique met fin à l’état d’urgence, mais la menace d’incendies de forêt persiste

La Colombie-Britannique met fin à l’état d’urgence provincial, a annoncé le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, jeudi 14 septembre.

Sur les conseils des responsables de la gestion des incendies de forêt et des urgences, la province a déclaré que l’état d’urgence expirerait à la fin de la journée. Cependant, la saison des incendies de forêt n’est pas encore terminée.

Jeudi, 370 personnes étaient sous ordre d’évacuation et plus de 18 000 restaient en alerte. Les conditions continuent d’être difficiles dans le nord de la Colombie-Britannique, avec 125 incendies actifs au centre de pompiers de Prince George.

« Même si l’état d’urgence provincial n’est plus nécessaire, la saison des incendies de forêt n’est pas terminée. De nombreuses communautés ont toujours des états d’urgence locaux en place et l’expiration de l’état d’urgence provincial n’a pas d’impact sur les ressources de lutte contre les incendies de forêt ou sur notre capacité à continuer à fournir un soutien d’urgence aux communautés », a expliqué Ma.

Il y a encore 600 employés de l’extérieur de la province qui contribuent actuellement à la lutte contre les incendies de forêt, et la province continue de coordonner des ressources supplémentaires par l’intermédiaire du Centre interagences canadien des feux de forêt.

La province a déclaré l’état d’urgence pour la première fois le 18 août. À l’époque, environ 5 000 propriétés dans toute la province faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation, principalement dans les régions d’Okanagan, Cariboo et Boston Bar.

Pendant l’état d’urgence, la province a promulgué un arrêté le 19 août pour mettre à disposition des logements aux évacués dans plusieurs communautés du centre de l’intérieur et du sud-est. La Colombie-Britannique a interdit les voyages non essentiels vers six communautés de l’Okanagan. L’interdiction a été levée le 25 août.

Ma a prolongé l’état d’urgence une fois le 31 août pour deux semaines supplémentaires, alors que près de 70 000 personnes étaient en ordre d’évacuation ou en alerte.

Cette année a été la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée, avec plus de 2,3 millions d’hectares brûlés.

Pendant ce temps, la province décrète l’état d’urgence local pour la région de Stikine afin de maintenir un ordre d’évacuation dans la région. Il est en vigueur pendant 14 jours et peut être prolongé ou annulé si nécessaire.

La Colombie-Britannique a émis un ordre d’évacuation pour la zone le 26 août sur la recommandation du BC Wildfire Service en raison de l’incendie de forêt de Little Blue River.

L’incendie de forêt de Little Blue River a été découvert pour la première fois le 6 juillet et s’étendait sur une superficie estimée à 60 064,12 hectares au 14 septembre.

La zone s’étendant au nord du lac Wheeler jusqu’au pont de la rivière Blue, au sud du lac Wheeler jusqu’à l’aire de repos de Beaver Dam, à l’ouest de la route 37 et à l’est de la route 37 (jusqu’à deux kilomètres à l’est du confluent des rivières Blue et Dease) reste sous ordre d’évacuation. Cependant, aucune résidence principale n’a été identifiée dans la zone.

Il s’agit de la seule région non constituée en société de la Colombie-Britannique. La province est donc responsable de la mise en œuvre des ordres d’évacuation pour la région.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvelles