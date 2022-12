La Colombie-Britannique met en garde contre les voyages alors que la côte sud se prépare à l’assaut de la neige et de la pluie verglaçante

De la neige abondante, de la pluie verglaçante et des inondations potentielles sont prévues sur la côte sud de la Colombie-Britannique à partir de jeudi soir (22 décembre), et le gouvernement provincial demande aux gens de ne pas voyager.

Déjà en difficulté pour récupérer des dizaines de centimètres de neige déversés dans le Lower Mainland et l’île de Vancouver, les régions côtières doivent maintenant se préparer à un nouvel assaut. Les météorologues et les représentants du gouvernement disent que les résidents s’attendent à un triple doozy dangereux : neige abondante, suivie de pluie verglaçante et de grésil, et terminée par une pluie battante.

Les conditions de Noël exceptionnellement brutales sont le résultat de la collision d’un front arctique – provoquant un froid extrême dans le nord et l’intérieur de la Colombie-Britannique – et d’une vague d’humidité du Pacifique.

Les choses vont commencer à se gâter jeudi soir, selon le météorologue d’Environnement Canada Bobby Sekhon. Il dit que 10 à 20 cm de neige tomberont dans la plupart des régions côtières pendant la nuit, mais jusqu’à 30 cm pourraient s’accumuler dans l’est de la vallée du Fraser et le long de l’autoroute Sea to Sky.

D’ici vendredi matin, la neige se transformera en pluie verglaçante. Le breuvage glacé frappera d’abord l’île de Vancouver, à partir du matin, avant de frapper la région métropolitaine de Vancouver vers midi. Les conditions dans les deux zones dureront jusqu’à vendredi en fin d’après-midi. Les choses vont empirer dans la vallée du Fraser, où la pluie verglaçante devrait commencer vendredi après-midi et durer jusqu’à 36 heures.

“Ce sont des conditions très dangereuses”, a déclaré Bowinn Ma, ministre de la gestion des urgences et de la préparation au climat, lors d’une conférence de presse jeudi.

Elle et le ministre des Transports et de l’Infrastructure Rob Fleming conseillent fortement que personne ne voyage avant au moins samedi.

“Nous voulons que tout le monde reste en sécurité”, a déclaré Fleming.

Il a déclaré que les équipes routières étaient sur place 24 heures sur 24 et continueraient de le faire, en donnant la priorité aux principales voies de transport et en passant aux lames de glace lorsque la pluie verglaçante frappe. Pourtant, a déclaré Fleming, il est possible qu’ils devront fermer des autoroutes avec très peu de préavis si les conditions routières sont trop dangereuses.

Ma et Fleming ont déclaré que si les gens devaient absolument voyager, ils devraient le faire avec une trousse d’urgence composée de vêtements chauds, de lampes de poche, d’une brosse à neige, de nourriture et d’eau, et d’un plein d’essence.

Fleming a déclaré que lorsque les gens prennent la route sans pneus appropriés ou sans déneiger, cela entraîne des conducteurs bloqués et des accidents. Cela entrave gravement la capacité des entrepreneurs routiers à faire leur travail, a déclaré Fleming.

En plus des routes verglacées, BC Hydro a déclaré que la pluie verglaçante est également susceptible d’avoir un impact sur les lignes électriques. Le fournisseur d’électricité anticipe des pannes plus généralisées dans les prochains jours.

Les conditions de voyage devraient s’améliorer d’ici tard samedi ou dimanche avec le début des pluies régulières, mais certains risques subsisteront.

Dave Campbell, du River Forecast Center, a déclaré qu’il surveillait de près les prévisions et l’accumulation de neige actuelle en prévision d’une éventuelle augmentation des niveaux d’eau. Campbell a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que les choses empirent trop, mais qu’une combinaison de fonte des neiges et de pluie qui tombe alors que les conditions se réchauffent pourrait provoquer des inondations mineures à modérées. Il a dit qu’ils étaient surtout préoccupés par le dimanche et le lundi.

Ma a déclaré que le ministère de la Gestion des urgences et de la préparation au climat avait pré-positionné des sacs de sable dans les zones à risque en cas d’inondation.

Également au cours de la fin de semaine et de la semaine prochaine, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a déclaré que les conditions d’avalanches augmenteraient probablement.

Dans tout cela, le risque sera particulièrement élevé pour les personnes vivant dans des conditions précaires ou dans la rue. Le ministère de la Gestion des urgences et de la préparation au climat a déclaré avoir entendu jusqu’à présent 21 communautés qui ont ouvert des centres de réchauffement et qu’il est prêt à aider tous ceux qui en ont besoin.

Ma a déclaré que toute personne sans abri devrait faire de son mieux pour rechercher l’un de ces centres. Une liste complète se trouve sur le site EmergencyInfoBC.

