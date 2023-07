La Colombie-Britannique manque de chirurgiens transplanteurs et envoie les reins donnés hors de la province

Vancouver-

Skinder Mangat attend depuis 11 ans une greffe de rein tout en subissant une dialyse trois fois par semaine dans le cadre d’une routine qui le laisse épuisé, inquiet et incapable de travailler.

« Je ne suis pas parti en vacances au cours des 11 ou 12 dernières années », a déclaré Mangat avant un rendez-vous de quatre heures dans une unité de dialyse communautaire de Richmond, en Colombie-Britannique, où son sang passera par une machine pour être nettoyé des déchets et de l’excès de liquide. parce que ses reins ne peuvent pas faire ce travail.

« En gros, je rentre à la maison, je dîne et je vais me coucher », a déclaré l’homme de 59 ans.

Mangat est sur une liste d’attente pour une deuxième greffe de rein après l’échec de son premier rein donné en raison d’une infection virale.

Mais obtenir un rein compatible pourrait être un défi car les patients en attente d’une deuxième greffe sont considérés comme « hautement sensibilisés », ce qui signifie que leur système immunitaire, amorcé avec un niveau élevé d’anticorps après la première greffe, pourrait plus facilement rejeter un nouveau rein.

Cependant, il y a un plus gros problème pour tous ceux qui attendent un rein en Colombie-Britannique, où seulement quatre chirurgiens effectuent toutes les greffes dans deux hôpitaux de Vancouver. Les reins qui ne peuvent pas être utilisés sont expédiés vers d’autres provinces.

BC Transplant, l’agence provinciale responsable des greffes d’organes, a déclaré que 56 reins avaient été envoyés ailleurs l’année dernière.

« Pour honorer les souhaits de nos donneurs décédés et de leurs familles, tous les efforts sont faits pour s’assurer que les organes appropriés sont transplantés avec succès », a-t-il déclaré dans une réponse par courrier électronique.

En comparaison, le ministère de la Santé de l’Ontario, qui compte sept sites de transplantation, a déclaré que 10 reins de cette province avaient été expédiés vers d’autres provinces l’année dernière. L’Ontario compte 25 chirurgiens transplanteurs rénaux, selon l’Association médicale de l’Ontario, la province compte le triple de la population de la Colombie-Britannique

Le Dr David Harriman, chirurgien spécialisé en transplantation rénale à l’Hôpital général de Vancouver, a déclaré qu’entre huit et dix chirurgiens sont nécessaires en Colombie-Britannique afin que les résidents en attente d’un rein puissent bénéficier des organes donnés dans la province.

«Nous avons moins de chirurgiens qui effectuent le volume de travail que nous effectuons que dans d’autres juridictions», a déclaré Harriman, ajoutant que les dons de rein ont augmenté alors que le nombre de chirurgiens transplanteurs n’a pas changé en Colombie-Britannique.

« Ce n’est pas une situation durable ici », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré que la province comptait six chirurgiens transplanteurs rénaux en 2018.

BC Transplant, un programme relevant de la Provincial Health Services Authority, a déclaré que le ministère et les autorités sanitaires accordaient la priorité à un nouvel accord contractuel avec les quatre chirurgiens, car ils visent à recruter davantage de spécialistes.

Cependant, Harriman a prévu certains défis pour attirer les médecins vers un travail qui nécessite une couverture 24 heures sur 24 chaque fois que des reins sont disponibles.

« Toute personne entrant dans notre paysage et notre situation sera immédiatement jetée aux loups, pour ainsi dire », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà perdu deux embauches potentielles au profit d’autres emplois qui ont été considérés plus favorablement que le travail que nous avons ici à Vancouver.

Doctors of BC, l’association médicale de la province, a fait écho aux préoccupations de Harriman. Il a déclaré que chacun des quatre chirurgiens de la Colombie-Britannique effectue plus de greffes et travaille sur appel plus souvent que leurs collègues ailleurs au Canada.

En 2020, par exemple, chaque chirurgien de la Colombie-Britannique a transplanté 70 reins et était de garde tous les deux jours, a indiqué l’association.

En comparaison, les chirurgiens de Calgary ont transplanté 27 reins chacun et étaient de garde tous les trois jours et les chirurgiens du Toronto General Hospital ont transplanté 37 reins chacun mais étaient de garde tous les huit jours, a-t-il ajouté.

« Dans l’état actuel des choses, les quatre chirurgiens restants ont dû assumer une charge de travail accrue. Ils sont naturellement surchargés de travail, frustrés et fatigués », a déclaré Doctors of BC dans une réponse par courrier électronique.

Les données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) montrent que 288 greffes de rein ont été effectuées en Colombie-Britannique l’an dernier, soit un taux de près de 55 par million d’habitants. Cela se compare à 730 greffes en Ontario, ou 49 organes par million d’habitants.

Les données de l’ICIS montrent également que 37 greffes ont été effectuées en Saskatchewan l’année dernière, à un taux de 31,4 par million de personnes. Cependant, cette province compte trois chirurgiens transplanteurs, a déclaré la Saskatchewan Health Authority.

Le Dr John Gill, néphrologue au Vancouver General, a déclaré que 10 reins n’avaient pas été récupérés l’année dernière auprès de donneurs plus âgés parce qu’il n’y avait pas assez de chirurgiens pour les transplanter, mais que les organes ne pouvaient pas être expédiés vers d’autres provinces parce qu’ils étaient plus fragiles et ne voyageraient pas. Bien.

« Ces opportunités de greffes ne se sont tout simplement pas produites », a déclaré Gill.

La Colombie-Britannique ne pouvait pas non plus accepter récemment deux reins pour des patients « hautement sensibilisés », comme Mangat, dans le cadre d’un programme national géré par la Société canadienne du sang, a-t-il déclaré.

« C’est probablement leur seule chance d’obtenir une greffe parce qu’ils sont très, très difficiles à égaler. Nous ne pouvions pas accepter ces reins parce que nous n’avions personne pour les implanter », a déclaré Gill.

« C’est le bilan humain de ce qui s’est passé à cause de cette crise chirurgicale. »

Gill a déclaré que les patients qui attendent un rein restent sous dialyse au lieu de recevoir une greffe vitale qui améliorerait leur qualité de vie et leur permettrait de travailler. Les personnes en âge de procréer pourraient également avoir des enfants après une greffe.

« Ce qui devrait tous nous préoccuper d’un point de vue sociétal, c’est que chaque greffe, par rapport au traitement par dialyse, entraîne des économies de plus de 500 000 $ (sur une décennie) en soins de santé. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 30 juin 2023.



