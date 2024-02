La Colombie-Britannique lutte pour stopper la propagation de la « maladie mortelle du cerf zombie » | Canada

La province canadienne de la Colombie-Britannique a a publié une stratégie pour lutter contre la propagation de la maladie débilitante chronique (MDC) alors que le virus continue de se propager à travers l’Amérique du Nord.

Les autorités de la province la plus à l’ouest ont ordonné cette semaine que soient testés tous les cerfs, élans, wapitis et caribous tués sur la route après la confirmation de deux cas fin janvier. Les deux cas – chez un cerf mulet et un cerf de Virginie – ont été découverts dans le district de Kootenay. La province a également imposé des restrictions sur le déplacement et l’élimination des cerfs dans la région.

Cette maladie mortelle est causée par des protéines mal repliées appelées prions et affecte les espèces de la famille des cervidés. Elle infecte le cerveau et le système nerveux de l’hôte, laissant les cerfs baver, trébucher, léthargiques et avec un regard vide, ce qui amène certains à l’appeler « maladie du cerf zombie ». La province a demandé aux résidents de signaler immédiatement tout cervidé qui semble malade.

Au Canada, la maladie débilitante chronique a déjà été confirmé dans les populations de cerfs d’élevage de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Québec, ainsi que parmi les cerfs sauvages du Manitoba. Il a également été trouvé chez trois orignaux sauvages, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Mais un récent cas confirmé dans le parc national de Yellowstone – le premier dans la célèbre réserve naturelle – a suscité de nouvelles inquiétudes quant au risque potentiel posé par la maladie.

Les experts restent divisés quant à savoir si la MDC pourrait atteindre l’homme, comme l’encéphalopathie spongiforme bovine – ou maladie de la vache folle – l’a fait il y a près de quatre décennies.

“Il n’y a aucune preuve directe que la maladie puisse être transmise aux humains et il n’y a eu aucun cas de maladie chez l’homme”, a indiqué la province dans son bulletin.

Mais Hermann Schätzl, doyen associé à la recherche à l’école vétérinaire de l’Université de Calgary, a déclaré que des recherches antérieures sur les macaques suggèrent que la transmission de la MDC entre primates est possible. Les chercheurs ont nourri les tissus cérébraux infectés des primates pour imiter la consommation à long terme de venaison infectée par la MDC chez les humains.

« Dans nos modèles expérimentaux, il est très probable que la MDC puisse infecter les humains. Est-ce déjà arrivé auparavant ? Il n’existe aucune preuve positive permettant de dire qu’un humain a contracté cette maladie à prion suite à la consommation de venaison », a-t-il déclaré au Guardian.

« Mais est-ce que cela arrivera dans le futur ? Très probablement, oui.

Schätzl a déclaré que la propagation rapide du virus en Amérique du Nord et en Scandinavie – et la probabilité que le virus devienne plus variable au fil du temps – devrait susciter des inquiétudes.

« Si la maladie débilitante chronique touche les humains, peut-elle se transmettre d’un être humain à l’autre ? C’est le pire des cas : que vous ayez une transmission, un peu comme la grippe aviaire [transmitting between] les humains ou comme Covid faisant le saut vers les humains.

Il a déclaré que les recherches sur les macaques délibérément infectés par la MDC ont révélé davantage d’indicateurs du virus dans la moelle épinière que dans le système nerveux central. « Le problème, c’est que personne n’y regarde vraiment. Et donc c’est une question : si nous le cherchions dans les endroits typiques, le verrions-nous ? Je ne pense pas. Je soupçonne que cela ressemblerait davantage à une maladie atypique.

Selon Schätzl, la longue période d’incubation des maladies à prions signifie que si un humain était infecté maintenant, « vous ne verriez probablement rien, et cela prendrait de nombreuses années avant d’apparaître – et c’est un problème ».