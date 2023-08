La Colombie-Britannique lèvera la plupart des restrictions de voyage liées aux incendies de forêt dans le sud de l’intérieur

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt sur CBC Lite, notre site Web à faible bande passante et texte uniquement.

Une interdiction de voyager liée aux incendies de forêt aux hôtels ou aux terrains de camping dans de nombreuses communautés du sud de l’intérieur sera levée à minuit, selon le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique.

L’ordonnance a été mise en œuvre samedi et a restreint les déplacements dans le but de séjourner dans des logements temporaires à Kelowna et West Kelowna, Kamloops, Oliver, Osoyoos, Penticton et Vernon.

Il a été conçu pour faire de la place aux milliers de personnes évacuées qui ont dû quitter leur domicile en raison des centaines d’incendies de forêt qui brûlent dans la province, ainsi qu’aux premiers intervenants et au personnel de soutien.

Cependant, les voyages non essentiels à West Kelowna continuent d’être interdits et les gens sont priés de rester à l’écart des régions de Lake Country et de Shuswap.

Le premier ministre David Eby, deuxième à partir de la gauche, regarde avec le ministre de la Protection civile de la Colombie-Britannique Bowinn Ma, le ministre fédéral de la Protection civile Harjit Sajjan et le commandant de l’incident Brad Litke alors que le pilote d’hélicoptère Wildcat Folef Graafland passe en revue les consignes de sécurité avant d’embarquer pour évaluer les dommages causés par les incendies de forêt à West Kelowna mardi. (Chad Hipolito/La Presse canadienne)

Lors d’une conférence de presse mercredi, dans le cadre d’une tournée officielle des zones ravagées par les incendies de forêt, le ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, Bowinn Ma, a déclaré que l’ordonnance avait eu pour effet de libérer des chambres d’hôtel pour ceux qui en avaient le plus besoin.

« [We are] extrêmement reconnaissante du soutien du secteur du tourisme pour sa compassion et sa compréhension », a-t-elle déclaré. « Nous savons que ces types de commandes de voyage ont également un effet sur leur travail et leurs moyens de subsistance.

Ma a déclaré que la province continuera de placer les évacués dans les logements qui sont maintenant disponibles, en collaboration avec les gouvernements locaux et les Premières Nations.

Elle a déclaré que toute personne prévoyant de voyager en Colombie-Britannique devrait éviter les communautés touchées par les incendies et respecter les ordres d’évacuation et les alertes.

« Vérifiez DriveBC avant de partir, ayez une trousse d’urgence et laissez la compassion et le bon sens vous guider. »

Lors de la conférence de presse, le premier ministre David Eby a déclaré que la province commençait à envisager la reprise et la reconstruction après les incendies dévastateurs. (Justine Boulin/Radio-Canada)

L’annulation de l’ordonnance intervient alors que les opérateurs touristiques affirment que leurs entreprises ont piqué du nez, même dans les communautés où les restrictions de voyage ne s’appliquaient pas.

Lors de la même conférence de presse, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que la province commençait à se tourner vers la reconstruction et le rétablissement, les efforts « héroïques » des pompiers aidant à calmer les incendies agressifs.

« Le travail, les discussions, les efforts et le partenariat avec le gouvernement fédéral, les Premières Nations et d’autres sur le rétablissement ont déjà commencé », a-t-il déclaré.

Ma a déclaré que l’interdiction de voyager dans l’ouest de Kelowna devrait rester en place jusqu’au 4 septembre, mais pourrait être levée plus tôt si les conditions le permettent.