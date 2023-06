La Colombie-Britannique lance une enquête pour identifier le racisme systémique dans les services gouvernementaux

Une nouvelle enquête démographique est l’occasion de rendre visible le racisme systémique au sein des services provinciaux, déclare un membre du BC’s Anti-Racism Data Committee.

La province a lancé l’enquête mercredi 14 juin.

« La plupart des programmes et services gouvernementaux sur lesquels nous comptons aujourd’hui n’ont pas été conçus pour des personnes qui nous ressemblent, et par conséquent, nous subissons trop souvent l’exclusion ou le préjudice dans ces programmes », a expliqué Ellen Kim, membre du comité, lors d’un discours au Chinatown. Centre de contes à Vancouver.

Les renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête visent à aider la province à « offrir des programmes et des services plus solides, plus accessibles et plus inclusifs pour tous ». Il a été créé grâce à l’engagement avec les communautés autochtones, noires et autres communautés racialisées et comprend des questions liées à la race, l’ethnicité, l’ascendance et d’autres domaines de l’identité.

La publication de l’enquête fait suite à la publication par le Comité des données sur la lutte contre le racisme de ses 12 priorités clés en mai. Le comité a été annoncé l’année dernière, avec 11 membres annoncés en septembre 2022.

June Francis est présidente du comité. Elle a reconnu que dans l’histoire de la Colombie-Britannique et du Canada, les données ont « été utilisées contre nous » pour causer du tort et de l’exclusion. Elle a mentionné la taxe d’entrée des Chinois, qui a duré de 1885 à 1923.

« J’entends la frustration des communautés. Nous comprenons. Cela fait des centaines d’années. Il ne fait aucun doute que les communautés sont frustrées.

La ministre des Services aux citoyens, Lisa Beare, a déclaré avoir entendu des peuples autochtones et des groupes racialisés dire qu’ils étaient laissés pour compte parce que les services gouvernementaux n’avaient pas été conçus pour eux.

« Le système que nous avons créé est un gouvernement colonial et c’est ce que nous sommes ici pour démanteler. »

Elle a dit que le sondage s’adressait à chaque habitant de la Colombie-Britannique.

« Vous ne penseriez pas nécessairement que vous devez répondre à l’enquête si vous êtes quelqu’un qui me ressemble, une femme blanche d’âge moyen, mais nous devons savoir quel est mon niveau d’accès aux services et s’il est différent de quelqu’un d’autre. Si je reçois des services différents de ceux des autres, nous devons régler ce problème. »

Francis a précédemment déclaré qu’elle recherchait une législation qui a «des dents». Cette enquête est fondamentale pour cela.

« C’est le début, comme ouvrir la bouche mais pas encore mordre dessus », a-t-elle déclaré. « Si nous ne comprenons pas où se trouvent les lacunes, si nous ne pouvons pas démontrer où se trouvent les lacunes, si nous ne pouvons pas mesurer où se trouvent les lacunes afin de pouvoir suivre les progrès, il sera très difficile d’avoir réellement des changements de service et des changements de politique qui ont du mordant.

Le sondage est disponible en ligne et en 15 langues, ou les gens peuvent répondre au sondage en appelant sans frais au 1-888-376-2452. Elle est menée par BC Stats, et les identificateurs personnels seront supprimés lorsque les réponses à l’enquête seront combinées avec des informations sur les programmes et services gouvernementaux.

Il est ouvert jusqu’au 29 septembre 2023.

