La Colombie-Britannique lance une campagne éclair de vaccination contre la grippe après le décès de 6 enfants et jeunes

Quelques jours après avoir confirmé que six enfants et jeunes sont décédés après avoir contracté la grippe cet automne, le gouvernement de la Colombie-Britannique lance une campagne éclair de vaccination contre la grippe, ouvrant des cliniques sans rendez-vous dans toute la province.

Les cliniques seront lancées vendredi et se poursuivront tout au long du week-end.

La province fournira également des mises à jour hebdomadaires sur les décès liés à la grippe, a déclaré jeudi la responsable provinciale de la santé, la Dre Bonnie Henry.

Les six personnes décédées cet automne comprenaient un enfant de moins de cinq ans, trois âgés de cinq à neuf ans et deux adolescents âgés de 15 à 19 ans.

Henry a déclaré que la saison de la grippe a été inhabituelle, avec une augmentation précoce et grave des cas.

Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique ont a exhorté les parents de faire vacciner les enfants contre la grippe, citant une “augmentation spectaculaire” des cas de grippe A, une souche qui peut provoquer des maladies graves chez les enfants.

Cette année, la province a rendu les vaccins antigrippaux gratuits pour toutes les personnes âgées de six mois et plus. Aucun rendez-vous n’est nécessaire mais, si vous préférez, peut être fait en ligne.

Les emplacements et les heures des cliniques sans rendez-vous peuvent être trouvés sur les sites Web des autorités sanitaires locales :