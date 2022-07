La Colombie-Britannique lance un nouveau programme de santé mentale en ligne pour les familles et les jeunes autochtones

Un nouveau programme a été lancé pour soutenir la santé mentale des familles autochtones avec des enfants âgés de 3 à 12 ans en Colombie-Britannique

Le programme de soutien aux parents/tuteurs We Are Indigenous: Big Worries/Fears a été élaboré avec les conseils du groupe consultatif autochtone Caring in All Directions et d’écrivains autochtones en collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale.

Le programme gratuit est fondé sur les perspectives autochtones. Il propose une série de courtes vidéos en ligne soutenues par sept séances de coaching hebdomadaires ou bihebdomadaires par téléphone où les familles peuvent discuter des meilleures façons de surmonter ensemble les gros soucis et les peurs.

We Are Indigenous: Big Worries/Fears, Parent Support Program de CMHA BC sur Vimeo.

La vice-présidente par intérim de la First Nations Health Authority, Tammie Myles, a déclaré que le programme favorisera un accès équitable à des programmes de santé mentale de qualité pour les jeunes et les familles.

« Si nous vivons notre vie en équilibre en tant qu’Autochtones, nous pouvons atteindre notre plein potentiel. Nos cerveaux se développent le plus rapidement entre zéro et six ans, il est donc très important pour nous d’être intégrés à nos propres façons d’être dans le monde. Si nous avons des enfants élevés dans un milieu fier de leur identité, ils auront de bien meilleurs résultats. »

