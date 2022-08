La Colombie-Britannique investit 118 millions de dollars dans un financement provisoire pour les médecins de famille alors qu’un nouveau modèle de paiement est élaboré

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a annoncé que la province investira 118 millions de dollars en financement provisoire pour soutenir les médecins de famille alors que la province et les médecins travaillent à l’élaboration d’un nouveau modèle de rémunération.

Dix était aux côtés du Dr Ramneek Dosanjh, président de Doctors of BC le 24 août. Le financement provisoire aidera les médecins à couvrir les frais généraux pour maintenir leurs pratiques familiales existantes. Dix a déclaré que le financement « stabilisera » le système de soins primaires de la Colombie-Britannique pendant que des solutions à long terme sont élaborées.

« L’annonce d’aujourd’hui est une première étape pour aider les médecins de famille à garder leurs portes ouvertes aux patients jusqu’à ce que nous puissions développer et mettre en œuvre un nouveau modèle de paiement », a déclaré Dosanjh. “Nous avons entendu haut et fort de la part de nos médecins qu’il s’agit d’une étape indispensable que nous ne pouvons pas permettre aux fermetures de cliniques de se poursuivre au rythme où elles ont été.”

Dosanjh a ajouté que les négociations autour d’un nouveau modèle de rémunération pour les médecins se dérouleront au cours des quatre prochains mois.

Le financement sera en place pour les médecins qui fournissent des services continus à leurs patients et qui paient des frais généraux. De plus, les cliniques de soins primaires, y compris les cliniques sans rendez-vous, qui s’engagent à rester ouvertes et à maintenir des heures d’ouverture constantes peuvent demander un financement au nom de la clinique et des médecins qui y travaillent. Les fonds couvriront la période du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023.

Le financement comprend 75 millions de dollars du ministère de la Santé et 43 millions de dollars du General Practices Services Committee, un comité de collaboration coprésidé par le ministère de la Santé et les médecins de la Colombie-Britannique.

Le modèle actuel de rémunération à l’acte de la Colombie-Britannique a créé des obstacles financiers pour les médecins qui souhaitent pratiquer la médecine familiale. Les médecins ne reçoivent actuellement que 30 $ par patient, quelle que soit la complexité des besoins en soins de santé.

Le nouveau modèle de paiement sera probablement basé sur le temps que les médecins passent avec les patients.

Dix a déclaré que des mesures sont également en cours pour soutenir et améliorer l’accès des patients aux soins primaires. La Colombie-Britannique s’efforcera de recruter et de retenir des médecins de famille et d’accroître sa capacité de formation.

« Ces actions sont en cours et des progrès sont réalisés. Nous rendrons compte de nos réalisations au fur et à mesure qu’ils seront prêts à être lancés.

