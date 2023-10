La Colombie-Britannique interdit la consommation de drogues dans les espaces publics

La Colombie-Britannique interdira la consommation de drogues illicites dans les parcs et sur les plages, ainsi qu’à proximité des portes et des arrêts d’autobus.

Le premier ministre David Eby et le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth ont annoncé le projet de loi jeudi. La Loi sur la restriction de la consommation publique de substances illégales, une fois adoptée, limitera les endroits où les drogues peuvent être consommées tandis que leur possession reste décriminalisée.

La consommation de drogues sera interdite dans un rayon de six mètres autour des entrées des bâtiments, y compris les commerces et les immeubles résidentiels ; à moins de six mètres d’un arrêt de bus ; dans les parcs, les plages et les terrains de sport ; et à moins de 15 mètres des terrains de jeux, des pataugeoires et des pataugeoires et des skateparks.

« Si elle est adoptée, la loi permettra aux policiers de demander à une personne consommant des drogues dans l’un de ces endroits de cesser son activité et de quitter la zone pour une autre zone appropriée, comme un site de prévention des surdoses ou de consommation supervisée », annonce la province. dit.

« Si une personne refuse cette instruction, le policier peut choisir de procéder à des mesures coercitives, s’il y a lieu. »

Les restrictions, selon les autorités, sont similaires à celles qui réglementent la consommation d’alcool et de tabac en public. L’introduction d’une législation à l’échelle provinciale, a déclaré Eby, est intervenue au moment où les municipalités faisaient part de leurs inquiétudes concernant la consommation publique de drogues et introduisaient leurs propres règlements.

La décision de décriminaliser la possession est intervenue au milieu d’une crise des drogues toxiques qui a tué des milliers et des milliers de Britanno-Colombiens depuis qu’elle a été déclarée urgence de santé publique en 2016. Cette décision vise à réduire la stigmatisation et à reconnaître que la criminalisation des personnes qui consomment des drogues est une réponse inefficace. à la crise meurtrière, ont déclaré des responsables.

« Nous voulons que les gens puissent demander de l’aide sans craindre d’être arrêtés pour cause de dépendance, et nous reconnaissons également que les lieux où les enfants et les familles se rassemblent ne sont pas des endroits où les gens devraient consommer de la drogue », a déclaré Farnworth dans un communiqué.

« La législation présentée aujourd’hui reflète cela. »