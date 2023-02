La Colombie-Britannique fournit 2 millions de dollars pour renforcer la formation des ambulanciers paramédicaux, mais des lacunes subsistent

Le gouvernement provincial affirme qu’un financement de 2 millions de dollars pour le Justice Institute of British Columbia aidera à sauver des vies en élargissant la formation des ambulanciers paramédicaux.

Mais un haut responsable de l’institut affirme que les diplômés du programme de formation des ambulanciers paramédicaux recherchent de plus en plus des emplois dans le Lower Mainland et non dans les régions rurales de la Colombie-Britannique.

La ministre de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures, Selina Robinson, a annoncé le financement jeudi après-midi à New Westminster.

Il aidera à offrir le programme de certificat paramédical en soins primaires à plus de 100 étudiants à Chilliwack, Kelowna, New Westminster, Trail et Victoria et la formation d’intervenant médical d’urgence à environ 30 étudiants à Cranbrook, Port Alberni et Prince George. La formation d’intervenant médical d’urgence est une condition préalable au programme de certificat d’ambulancier paramédical en soins primaires.

Robinson a déclaré que nulle part la pénurie de main-d’œuvre n’est plus aiguë que dans le système de santé provincial et que le financement créera des opportunités pour les individus de commencer une carrière dans les soins de santé d’urgence, ce qui entraînera des temps de réponse plus rapides pour les Britanno-Colombiens lorsqu’ils en ont besoin.

La directrice de la division des sciences de la santé du Justice Institute of British Columbia, Kathy Harms, a déclaré que le financement allégera les pressions financières sur les étudiants, leur permettant de se concentrer sur leurs études intenses. Kate Peer, bénévole en réduction des méfaits et étudiante paramédicale en soins primaires, a déclaré que cela signifie qu’elle n’aura pas à travailler un deuxième emploi tout en se préparant pour sa nouvelle carrière après avoir travaillé dans un bureau au gouvernement fédéral.

Le président d’Ambulance Paramedics of BC, Tory Clifford, a salué le financement dans une entrevue avec Black Press Media après l’annonce. Bien que les détails restent à régler, cela aidera considérablement à résoudre les pénuries de main-d’œuvre dans la province, a-t-il déclaré. Clifford a ajouté que le système pourrait facilement ajouter entre 1 000 et 1 500 ambulanciers paramédicaux au cours des deux prochaines années pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Alors que les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique font face à une pénurie d’ambulanciers paramédicaux partout, la situation semble pire dans les régions rurales et éloignées de la Colombie-Britannique.

«Nous sommes nécessaires partout dans la province, mais beaucoup de ces (ambulanciers paramédicaux supplémentaires) sont nécessaires dans les communautés rurales et éloignées», a déclaré Clifford. L’un des avantages du financement est d’ajouter des opportunités de formation dans certains des domaines où les ambulanciers paramédicaux sont le plus nécessaires, a-t-il déclaré.

Harms a déclaré que des emplois sont disponibles partout dans la province, mais a reconnu qu’il est plus difficile de pourvoir des emplois dans les zones rurales.

Clifford a accepté. “Le volume et les positions sont dans (Metro) Vancouver”, a-t-il déclaré. En permettant aux futurs paramédics de s’entraîner là où ils vivent plutôt que d’avoir à déménager dans le Lower Mainland, cela facilitera le recrutement sur toute la ligne. “J’espère que cela va garder ces gens dans ces communautés au lieu de déménager dans le métro (Vancouver)”, a-t-il déclaré.

Robinson a déclaré que le cabinet surveille en permanence s’il doit créer des incitations financières pour que les ambulanciers paramédicaux occupent des emplois dans les zones rurales et éloignées.

Un nouveau rapport du Greater Vancouver Board of Trade demande au gouvernement provincial de faciliter l’entrée des personnes formées dans d’autres régions du Canada ou à l’étranger sur le marché du travail provincial, en particulier dans le secteur des soins de santé, entre autres mesures, y compris des investissements supplémentaires dans les compétences .

Robinson a déclaré que les conclusions du rapport correspondent aux évaluations provinciales, qui montrent que la Colombie-Britannique comptera un million de postes vacants d’ici 2030, dont 140 000 dans le système de santé à mesure que la génération du baby-boom prendra sa retraite.

« C’est tout à fait ce que nous entendons », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle a hâte de travailler avec GVBOT pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre imminente dans la province.

