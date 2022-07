La Colombie-Britannique finance de nouveaux projets de nettoyage des côtes pour éliminer le plastique des océans et les navires abandonnés

Des fonds de 3,8 M$ permettront de créer 440 emplois et de nettoyer jusqu’à 1 000 kilomètres de rivage

La Colombie-Britannique investit 3,8 millions de dollars qui financeront des projets visant à nettoyer la pollution plastique et les débris marins des eaux côtières.

Le ministre de l’Environnement, George Heyman, a déclaré que les fonds iront à plusieurs projets sur l’île de Vancouver, la région de Sea-to-Sky et Haida Gwaii.

« C’est une excellente nouvelle pour notre côte. C’est une excellente nouvelle pour la Colombie-Britannique. C’est une excellente nouvelle pour notre environnement », a déclaré Heyman.

Les projets seront menés par la Coastal Restoration Society, la Ocean Legacy Foundation et la Misty Isles Economic Development Society en partenariat avec la nation haïda.

Les initiatives seront axées sur le nettoyage des rives et le retrait des navires abandonnés des voies navigables. Les travaux devraient créer 440 emplois et nettoyer jusqu’à 1 000 kilomètres de rivage.

Le financement fait partie de l’initiative Clean Coast, Clean Waters de la province. Depuis 2020, l’initiative a enlevé plus de 1 000 tonnes de débris, dont plus de 250 tonnes de navires abandonnés (86 navires), ce qui équivaut au poids de 300 orques. Environ 4 000 kilomètres de rivages ont été nettoyés et 65 % des matériaux ont été recyclés.

