La Colombie-Britannique finance 3 millions de dollars pour un programme de santé mentale du YMCA dans 30 communautés

Le ministre de la Santé mentale de la Colombie-Britannique a annoncé un financement pour les trois prochaines années pour un programme de formation en bien-être mental offert par le YMCA.

Jennifer Whiteside était dans un YMCA du centre-ville de Vancouver mardi (5 septembre) pour annoncer l’octroi de 3 millions de dollars sur trois ans pour les programmes Y Mind et Mind Medicine du YMCA dans 30 communautés de la Colombie-Britannique. Y Mind est un programme gratuit de sept semaines qui enseigne aux adolescents et stratégies pour les jeunes adultes pour faire face au stress et à l’anxiété, tandis que Mind Medicine aide les organisations au service des Autochtones à offrir Y Mind d’une manière adaptée à la culture en incorporant des histoires et des pratiques culturelles locales.

« Les jeunes ont été confrontés à des défis sans précédent au cours des dernières années, et nombre d’entre eux souffrent de stress et d’anxiété », a déclaré Whiteside.

Les programmes sont dirigés par des professionnels de la santé mentale formés et dispensés dans un environnement favorable. C’est gratuit et aucune référence n’est requise.

« En tant qu’animatrice de Y Mind, c’est incroyable de voir le pouvoir de la connexion au sein d’un groupe. Les participants ont partagé qu’ils n’avaient généralement pas d’espace pour parler d’anxiété et Y Mind leur a non seulement fourni cet espace, mais a également favorisé des amitiés de soutien qui se sont poursuivies au-delà du programme », a expliqué Mandy Thayil, une Y Mind. gestionnaire et animateur.

La vice-présidente des programmes communautaires du YMCA BC, Samantha Hartley-Folz, a déclaré que l’organisation est impatiente de poursuivre son travail, « afin qu’encore plus de personnes puissent accéder et bénéficier de ces programmes qui changent la vie et qui ont un impact ».

La province affirme que les programmes Y Mind ont servi plus de 3 700 personnes et qu’il est prévu qu’avec le financement au cours des trois prochaines années, ils permettront d’atteindre 1 800 personnes supplémentaires. Y Mind a été développé pour la première fois par le YMCA du Grand Vancouver.

Les gens peuvent s’inscrire au programme en contactant le YMCA BC à [email protected] ou au 604-673-6170. Les gens peuvent également remplir un formulaire d’inscription en ligne à gv.ymca.ca/mental-wellness.

