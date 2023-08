La Colombie-Britannique établit un nouveau record avec 1 455 décès dus à la drogue au cours des 7 premiers mois de 2023

198 autres Britanno-Colombiens sont morts à cause de drogues toxiques en juillet, selon les données publiées mardi par le BC Coroners Service, portant le nombre de morts au cours des sept premiers mois de l’année à 1 455.

Le service des coroners a déclaré que les 1 455 décès enregistrés entre janvier et juillet constituent le chiffre le plus élevé jamais enregistré au cours des sept premiers mois de l’année depuis qu’une urgence de santé publique concernant les décès par intoxication médicamenteuse a été déclarée dans la province en 2016.

« Je suis triste d’annoncer une fois de plus que la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique ne montre aucun signe de ralentissement », a déclaré la coroner en chef Lisa Lapointe. dans un rapport.

Cela place la province sur la bonne voie pour potentiellement dépasser les 2 383 décès enregistrés l’année dernière. Au total, 12 739 personnes dans la province sont mortes d’une surdose de drogue au cours de ces sept années.

Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique, lors d’une conférence de presse le 31 janvier. Un rapport publié mardi montre que 198 Britanno-Colombiens sont morts à cause de drogues toxiques en juillet 2023. (Mike McArthur/CBC)

« Les risques critiques et les pertes de vies résultant de cette urgence de santé publique méritent une réponse urgente », a déclaré Lapointe. « Nous ne devons pas accepter la perte continue de six vies chaque jour. »

Les 198 décès présumés non réglementés liés à la drogue en juillet 2023 représentent une diminution de 5 % par rapport au nombre de décès de juillet de l’année dernière, où il y en avait 208. Cependant, il s’agit d’une augmentation de 4 % par rapport au mois dernier, où il y a eu 191 décès liés à la drogue.

Le plus grand nombre de décès s’est produit dans les centres urbains comme Vancouver, Surrey et le Grand Victoria, tandis que d’autres régions comme le centre de l’île de Vancouver, le nord de l’intérieur, le nord-ouest et le Grand Nanaimo continuent de connaître un nombre proportionnel de décès élevé.

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : Logan Williams, Katherine McParland, Joe Walker, Allayah Thomas, Jason Botchford et Olivia Dalton — tous victimes de l’approvisionnement en drogues toxiques en Colombie-Britannique. (Edison Wrzosek, Jenifer Norwell/CBC, Janice Walker, CHEK News, @botchford/twitter.com, John Butler)

La toxicité non réglementée des médicaments est la principale cause de décès en Colombie-Britannique chez les personnes âgées de 10 à 59 ans, représentant plus de décès que les homicides, les suicides, les accidents et les maladies naturelles réunis, selon le BC Coroner’s Service.

Lapointe et d’autres défenseurs continuent d’exiger que la province élargisse de toute urgence l’accès à un approvisionnement en médicaments sûrs.

Vendredi c’est Journée internationale de sensibilisation aux surdosesqui est la plus grande campagne annuelle au monde visant à mettre fin aux surdoses, à éliminer la stigmatisation des personnes décédées à la suite d’intoxications médicamenteuses non réglementées et à reconnaître le chagrin des familles et des amis des victimes.