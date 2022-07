La Colombie-Britannique établit 8 autres records de température en une seule journée alors que la vague de chaleur touche à sa fin

Après plusieurs jours passés à établir de nouveaux records de température en une seule journée, la vague de chaleur de la Colombie-Britannique a encore d’autres sommets historiques à donner.

Mercredi 27 juillet, 10 nouveaux records, puis 14 autres records d’une journée ont été établis jeudi. Vendredi, huit records d’une journée ont été établis.

Lytton a de nouveau été l’endroit le plus chaud de la Colombie-Britannique, atteignant 42,2 °C et battant l’ancien record de 41,4 °C établi en 2018. Lytton a toujours été parmi les régions les plus chaudes de la province, établissant de nouveaux records de température en une seule journée pendant trois jours consécutifs. Les nouveaux records sont encore pâles par rapport au record absolu de 49 ° C enregistré à Lytton lors du dôme de chaleur de l’an dernier – le plus élevé jamais enregistré au Canada.

La chaleur record survient alors que les équipes continuent de lutter contre le feu de forêt de Nohomin Creek qui brûle à seulement 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton. Les températures élevées ont fait s’étendre le feu à près de 3 000 hectares.

La majeure partie de la province reste sous un avertissement de chaleur d’Environnement Canada. Plusieurs régions de l’est de la Colombie-Britannique ont connu des orages la nuit dernière. La combinaison de la chaleur et de la foudre a entraîné 43 nouveaux départs de feu au cours des deux derniers jours.

Les températures devraient commencer à se refroidir dimanche.

Records de chaleur en une journée en Colombie-Britannique établis vendredi

• Cache Creek– 41,2 C (précédemment 39,2 C établi en 2018)

• Clinton – 34,57 C (précédemment 33,3 C en 2018)

• Kamloops – 37,9 C (précédemment 37,6 C établi en 1998)

• Lillooet – 40,1 C (précédemment 39,8 C établi en 2018)

• Lytton – 42,2 C (précédemment 41,4 C établi en 2018)

• Merritt – 37,2 C (précédemment 37 C établi en 2003)

• Nelson– 38,6 C (précédemment 38,5 C établi en 2003)

• Trail – 40 C (précédemment 39,3 C établi en 2014)

Pour ceux qui cherchent à se rafraîchir après la chaleur record, Sheringham Point en Colombie-Britannique a enregistré un froid de 11 °C, le plus froid de la province.

