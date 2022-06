La Colombie-Britannique et Ottawa font preuve de leadership dans la lutte contre le fléau des surdoses de drogue

Au milieu d’une explosion d’infections à VIH liées à la drogue en 2001, le Portugal est devenu l’une des premières juridictions au monde à dépénaliser la possession de drogues récréatives comme l’héroïne et la cocaïne.

Comme on pouvait s’y attendre, une baisse spectaculaire des infections à VIH et des décès liés à la drogue a suivi, tout comme le nombre de personnes incarcérées pour des infractions liées à la drogue. De manière moins prévisible, le Portugal n’a connu aucune augmentation des taux de consommation de drogue, et 20 ans plus tard, les taux restent inférieurs à la moyenne de l’Union européenne.

Compte tenu de ce succès, il est surprenant que peu d’autres juridictions aient suivi l’exemple du Portugal. Mais à partir de janvier, la Colombie-Britannique rejoindra le Portugal grâce à une exemption accordée par le ministère fédéral de la Santé mentale et des Dépendances.

L’exemption, autorisée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, décriminalisera la possession de petites quantités d’héroïne, de cocaïne, de méthamphétamine et d’ecstasy. Toronto a demandé une exemption similaire, et le gouvernement fédéral devrait l’approuver maintenant.

Après tout, il existe de nombreuses preuves que la prohibition des drogues a peu d’effet sur le nombre de personnes qui consomment de la drogue, mais joue un rôle important en rendant une activité déjà risquée encore plus risquée. Les utilisateurs sont conduits dans des endroits sombres et isolés pour éviter les regards indiscrets de la police, ce qui compromet la sécurité et augmente la probabilité de pratiques à risque comme le partage de seringues.

La criminalisation stigmatise également davantage un trouble déjà stigmatisé, augmentant ainsi le nombre de personnes consommant seules, où aucune aide n’est disponible en cas de surdose. Les usagers sont également moins susceptibles de se faire soigner, car cela nécessiterait d’admettre qu’ils se livrent à une activité honteuse et illégale.

Les conséquences de cette stigmatisation sont indéniables : selon les données préliminaires que vient de publier le Bureau de santé publique de Toronto, il y a eu 511 décès par surdose d’opioïdes à Toronto en 2021. C’est un peu moins que les 539 décès enregistrés en 2020, mais cela représente quand même 74 % augmentation par rapport à 2019 et une augmentation de 273 % par rapport à 2015.

Maintenant, nous ne savons pas si ou comment la décriminalisation affecterait ces statistiques, et nous ne savons pas non plus si l’expérience de Toronto suivrait celle du Portugal. Mais étant donné le succès du Portugal, nous devons le découvrir, et la seule façon de le faire est par le biais d’une exemption soigneusement contrôlée et protégée.

L’exemption de la Colombie-Britannique est limitée dans le temps à trois ans, et pendant cette période, la province recueillera des données pour déterminer l’impact de la décriminalisation. En ce sens, il s’agit essentiellement d’une expérience, et la plupart des exemptions sont en fait accordées aux scientifiques qui mènent des recherches sur des drogues autrement illégales.

L’exemption comprend également des garanties importantes : elle s’applique uniquement aux personnes de plus de 18 ans, ne s’applique pas dans ou à proximité des écoles élémentaires ou secondaires, des garderies ou des aéroports, n’inclut pas le trafic ou la possession à des fins de trafic, et limite la possession personnelle. à 2,5 grammes cumulés.

Les partisans ont critiqué cette limite de 2,5 grammes, car de nombreux utilisateurs en possèdent plus pour leur usage personnel – soit parce qu’ils sont de gros consommateurs de plusieurs drogues, soit parce qu’ils ont des possibilités limitées d’accéder à la drogue et donc de «s’approvisionner» quand ils le peuvent. En fait, la Colombie-Britannique avait demandé une limite de 4,5 grammes.

Mais à part cela, les garanties devraient contribuer à réduire le risque de préjudice lié à la dépénalisation. Une exemption similaire à Toronto fournirait des preuves supplémentaires précieuses sur les effets de la fin de l’interdiction criminelle des drogues.

En effet, de nombreuses expériences médicales sont menées simultanément sur plusieurs sites afin que les chercheurs puissent comparer et contraster leurs résultats. Et la collecte simultanée de données provenant des deux juridictions canadiennes aux prises avec les problèmes de drogue les plus graves pourrait nous aider à comprendre et à combattre l’épidémie.

Cela dit, la dépénalisation ne résoudra pas le problème à elle seule. Les responsables de Toronto et de la Colombie-Britannique ont souligné qu’ils ne traitent pas la décriminalisation comme une panacée, mais la considèrent plutôt comme une partie d’un effort plus large qui comprend un meilleur accès au traitement et des mesures novatrices de réduction des méfaits.

Et malheureusement, une partie de cet effort plus large continue de se heurter à des obstacles, en partie à cause de la criminalisation : l’approvisionnement sûr – la fourniture, par les pharmacies, les sites de consommation ou les établissements médicaux ou de toxicomanie, de médicaments de qualité pharmaceutique aux utilisateurs.

C’est bien beau de décriminaliser, mais de nombreuses drogues dans la rue seront toujours contaminées par des opioïdes puissants comme le fentanyl, ou par des benzodiazépines, qui ne répondent pas à la naloxone, un médicament anti-overdose, rendant ainsi les surdoses beaucoup plus difficiles à faire en sorte.

Mettre fin à la criminalisation n’éliminera bien sûr pas cette contamination à court terme. Mais l’amélioration de l’accès à un approvisionnement sûr devrait s’avérer beaucoup plus facile si Toronto bénéficie d’une exemption. Tout ce qu’il faut, c’est qu’Ottawa change ce « si » en « quand » et le « quand » en « maintenant ».

PARTAGER: