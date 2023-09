La Colombie-Britannique et les Premières Nations conviennent de rouvrir le parc Joffre Lakes au public

Le parc Joffre Lakes rouvrira ses portes au grand public la semaine prochaine, près d’un mois après que deux Premières Nations l’aient fermé pour permettre la récolte traditionnelle.

La province, la Nation Lil’wat et la Première Nation N’Quatqua ont déclaré jeudi qu’elles étaient parvenues à un accord et que les gens seraient autorisés à revenir dans l’espace de fréquentation diurne et de camping populaire à partir du 19 septembre.

Les discussions devraient se poursuivre entre les Premières Nations et la province jusqu’en 2024 pour élaborer un plan d’accès au parc, de gestion et de protection culturelle. Le chef par intérim Chris Wells a déclaré qu’il était vital pour leurs nations que le parc soit utilisé d’une manière « conforme à nos valeurs et à celles de nos ancêtres ».

« Pipi7iekw continue d’être un lieu spirituel pour notre peuple et qui peut soutenir les efforts de reconstruction de notre nation », a-t-il déclaré.

C’est pourquoi le parc sera fermé lors de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, le 30 septembre.

La Nation Lil’wat et la Première Nation N’Quatqua ont annoncé pour la première fois leur décision de fermer le parc le 23 août, affirmant qu’elles affirmaient leur titre et leurs droits sur ce territoire non cédé. Ils ont déclaré que l’arrêt de l’accès public visait à donner aux nations le temps de récolter et de rassembler les ressources sur leur territoire.

Les nations ont déclaré que la décision était soutenue par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et par un arrêt de la Cour suprême du Canada selon lequel le consentement des Premières Nations est requis pour utiliser leurs terres et leurs ressources.

Les nations et BC Parks travaillent sur la gestion du parc et de l’utilisation des visiteurs depuis décembre 2018.

Des laissez-passer diurnes continueront d’être requis pour accéder au parc jusqu’au 9 octobre. La saison de l’arrière-pays se termine le 13 novembre.

CampingPremières Nations