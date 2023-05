La Colombie-Britannique est un meilleur endroit pour faire face aux températures extrêmes, selon les observateurs provinciaux de la chaleur

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) a déclaré que la province était mieux placée pour faire face à la chaleur extrême par rapport à l’été 2021, lorsque des centaines de personnes sont mortes dans l’événement météorologique du dôme de chaleur.

Des responsables du BCCDC, d’Environnement Canada et de la gestion des urgences et de la préparation climatique de la Colombie-Britannique ont tenu une séance d’information technique jeudi matin pour examiner un système d’alerte de chaleur à deux niveaux pour les épisodes de chaleur accablante.

Il a été mis en place l’été dernier en réponse au dôme de chaleur de 2021, qui a tué 619 Britanno-Colombiens. Il est considéré comme l’événement météorologique le plus meurtrier jamais enregistré au Canada, selon le BC Coroners Service.

Le Heat Alert Response System (Hars) de la Colombie-Britannique utilise des critères de chaleur spécifiques pour déterminer le type d’alerte qui doit être émis aux Britanno-Colombiens afin qu’ils puissent se préparer au temps chaud. Les critères tiennent compte des hauts et des bas diurnes et nocturnes et sont propres à chaque région de la province.

Sarah Henderson, directrice scientifique des services de santé environnementale du BCCDC, qui a dirigé le briefing, a déclaré que la mesure, ainsi que d’autres actuellement en place, sont des leçons positives tirées du dôme de chaleur mortel.

« Nous sommes dans un bien meilleur endroit que nous ne l’étions à l’été 2021 », a-t-elle déclaré.

Préparation, préparation

Henderson et Armel Castellan, un météorologue de préparation aux avertissements d’Environnement et Changement climatique Canada, souhaitent tous deux que les gouvernements et les citoyens utilisent toute l’attention sur la vague de chaleur record attendue ce week-end comme une occasion de comprendre le système d’avertissement de chaleur et d’apprendre à se préparer à la chaleur tout comme ils le font pour d’autres urgences potentielles telles que les inondations, les incendies de forêt et les tremblements de terre.

Castellan a déclaré que les températures de ce week-end seront chaudes mais pas aussi graves que le dôme de chaleur en 2021 car les nuits sont encore plus longues, offrant des périodes de refroidissement plus longues avec moins d’humidité.

« Il n’a pas le potentiel d’atteindre les mêmes extrêmes que nous avons vus en juin 2021 lorsque nous avons vu 25 degrés au-dessus des températures saisonnières », a-t-il déclaré.

Henderson a déclaré qu’il fera encore assez chaud pour provoquer un coup de chaleur et d’autres problèmes de surchauffe qui pourraient devenir des urgences médicales pour les personnes vulnérables, en particulier si les températures intérieures restent élevées le soir et la nuit.

« Si vous trouvez que vous avez trop chaud, [take] une action immédiate pour se rafraîchir. »

Guide de préparation à la chaleur extrême

Outre le système d’avertissement de chaleur développé par BC, il a également mis en place, par l’intermédiaire du BCCDCun guide de préparation à la chaleur extrême.

Le livret de 16 pages explique les dangers de la chaleur, comment et pourquoi on s’y attend, mais aussi des conseils pour s’en protéger, comme trouver des endroits pour se rafraîchir et d’autres solutions à la maison.

Le guide explique également qui est le plus à risque lors d’un épisode de chaleur, comme les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie mentale ou à mobilité réduite.

Une unité de climatisation est photographiée dans la fenêtre d’un appartement des rues Blackwood et Agnes à New Westminster, en Colombie-Britannique, le 14 juin 2022. (Ben Nelms/CBC)

Henderson aimerait que les gens lisent le guide et envisagent l’une de ses importantes mesures de préparation aux situations d’urgence : identifier les personnes de votre communauté à surveiller lors d’un épisode de chaleur.

« Si vous vivez seul, trouvez un compagnon de chaleur extrême pour vous surveiller quand il fait chaud, et à qui vous pouvez également demander de l’aide », lit le guide.

Où sont les climatiseurs ?

La province a été critiquée pour l’attention portée au nouveau système d’alerte de chaleur. Un rapport du coroner de l’été dernier a appelé la province à offrir plus de soutien aux résidents vulnérables, qui souvent ne peuvent pas échapper à la chaleur de leur maison.

La province n’a pas encore rendu public un examen de ce rapport sur la fourniture de climatiseurs en tant qu’appareils médicaux dans le cadre des programmes existants dans la province.

Henderson a déclaré qu’elle était optimiste sur le fait que tous les niveaux de gouvernement travaillaient dur pour trouver des mesures pour se prémunir contre les futurs décès liés à la chaleur.

« Nous poussons … pour arriver à un endroit encore meilleur », a-t-elle déclaré.