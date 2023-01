La Colombie-Britannique est prête pour une expérience de décriminalisation des drogues, mais cela aidera-t-il à endiguer la marée mortelle ?

Les personnes vivant dans des tentes le long d’environ huit pâtés de maisons du Downtown Eastside de Vancouver se promènent par un après-midi froid alors que certains en proie à la dépendance sont penchés sur le trottoir près des vitrines.

Une femme vêtue d’un pantalon à rayures noires et blanches marche à grands pas le long d’East Hastings Street en criant, apparemment à personne, au milieu du brouhaha d’un marché aux puces proposant de tout, des livres aux vêtements et aux téléviseurs d’une époque révolue.

La clinique Crosstown, le seul établissement en Amérique du Nord à offrir de l’héroïne injectable de qualité médicale, se trouve à quelques portes et le premier site d’injection supervisée au Canada est un sanctuaire de l’autre côté de la rue depuis 2003 pour ceux qui s’injectent de la drogue sous l’œil vigilant d’une infirmière. Les deux lieux fonctionnent sur un modèle de réduction des méfaits qui vise à réduire le risque de surdose.

Alors que les drogues sont consommées ouvertement dans le quartier depuis des décennies, une grande partie de l’attention portée aux substances toxiques et illicites s’est déplacée ces dernières années vers les quartiers de la Colombie-Britannique, y compris dans les communautés rurales, où les personnes cherchant à s’échapper à l’intérieur de leur maison meurent seules.

Les dernières données du BC Coroners Service montrent qu’environ 14 000 personnes sont décédées depuis que la province a déclaré une urgence de santé publique en 2016, la plupart des décès étant survenus dans des résidences privées. Le fentanyl illicite était impliqué dans 87 % des décès en 2021.

Les familles dont les proches ont fait une surdose mortelle se sont de plus en plus jointes aux toxicomanes pour réclamer la dépénalisation de petites quantités de drogues à usage personnel afin de réduire la stigmatisation associée à la criminalisation afin que les gens soient plus susceptibles d’accéder aux services de santé et, combinés à d’autres mesures, de rester en vie .

Le 31 janvier, la Colombie-Britannique deviendra la première juridiction du pays à lancer ce qui sera une expérience de trois ans sur la décriminalisation permettant aux toxicomanes âgés de 18 ans et plus de transporter 2,5 grammes combinés d’opioïdes comme l’héroïne et le fentanyl, ainsi que de la cocaïne. , la méthamphétamine et la MDMA, également connue sous le nom d’ecstasy. Le gouvernement fédéral examine actuellement une demande de la ville de Toronto, mais celle-ci n’inclut aucun seuil.

Brian O’Donnell, porte-parole de la BC Association of People on Opioid Maintenance, gérée par des pairs, parcourt régulièrement les rues du Downtown Eastside, armé du médicament naloxone pour inverser toute surdose.

O’Donnell était autrefois lui-même sous l’emprise de la dépendance à l’héroïne.

« Je me souviens comment c’était. Je me souviens de la lutte », a-t-il déclaré en saluant un passant.

O’Donnell a déclaré avoir consommé de l’héroïne pendant 25 ans avant de faire une overdose de cannabis contenant du fentanyl. Cela l’a amené à démarrer un programme proposant une formulation de méthadone pour les personnes dépendantes des opioïdes.

“Quelqu’un a saupoudré mon herbe de fentanyl, et c’était suffisant pour m’effrayer”, a-t-il déclaré.

O’Donnell a bon espoir que la dépénalisation supprimera une partie de la stigmatisation des personnes aux prises avec une dépendance. Et il pense que d’autres provinces pourraient suivre l’exemple de la Colombie-Britannique.

« Si nous réussissons à aider les gens, je suis sûr que le reste du Canada pourrait faire de même », a-t-il déclaré, ajoutant rapidement qu’un meilleur accès à un approvisionnement réglementé et plus sûr de médicaments sur ordonnance, comme les comprimés d’hydromorphone ou les timbres de fentanyl, fait partie de la réponse pour endiguer la marée de la crise des surdoses.

Les toxicomanes et les groupes de défense comme Moms Stop the Harm, la Coalition canadienne des politiques sur les drogues et le Réseau juridique VIH font partie de ceux qui affirment qu’un seuil cumulatif de 2,5 grammes de drogue n’est pas suffisant pour de nombreux toxicomanes, y compris ceux qui vivent dans des régions rurales et éloignées. communautés où les gens achètent souvent de plus grandes quantités de substances lorsqu’ils peuvent accéder au marché illicite.

Mike Serr, coprésident de l’Association canadienne des chefs de police, a déclaré que l’organisation souhaitait un seuil d’environ un gramme de drogues illicites dans le cadre du modèle de décriminalisation de la Colombie-Britannique.

« Nous ne voulions pas voir les trafiquants de drogue ou le crime organisé profiter des bonnes intentions de la dépénalisation. Nous savons que le dial-a-dope et des groupes comme celui-là en profiteront potentiellement », a-t-il déclaré, faisant référence aux services qui fournissent des drogues illicites.

“Nous voulons voir un système qui ne promeut pas la consommation de drogues illicites, mais qui essaie en fait d’aider les gens et les individus”, a-t-il déclaré.

Le Service des poursuites pénales du Canada a ordonné aux avocats fédéraux en août 2020 de ne porter plainte que dans les cas les plus graves impliquant des drogues, et non la simple possession.

Cela signifie que moins de personnes ont été criminalisées à moins qu’il n’y ait un problème de sécurité ou un autre comportement criminel, a déclaré Serr, ajoutant que la police est plus préoccupée par une approche axée sur la santé que par la saisie de drogue.

« Nous savons que les soutiens et les voies d’accès à la santé pour aider les gens n’ont pas atteint le niveau requis, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. C’est pourquoi nous voulions vraiment être un peu plus conservateurs », a-t-il déclaré. “Nous devons être préparés plutôt que d’essayer de construire un avion alors qu’il est en l’air.”

Serr a déclaré qu’il avait aidé à développer une formation qui sera déployée auprès d’environ 9 300 policiers en Colombie-Britannique avant le début de la décriminalisation. Il comprendra un module en ligne de 45 minutes sur la stigmatisation liée à la consommation de drogue avant une deuxième phase au printemps sur la toxicomanie, a-t-il ajouté.

“Il va inclure tout ce dont ils ont besoin pour comprendre les seuils, le fonctionnement de la dépénalisation, y compris la distribution de cartes de ressources aux individus et dans quelles situations cela est approprié.”

Les cartes de ressources sont conformes à une proposition de Santé Canada et de la Colombie-Britannique dans les cas où la police interagit avec une personne aux prises avec une dépendance, a déclaré Serr.

Dans l’Oregon, où la dépénalisation de petites quantités de presque toutes les drogues dures a commencé en 2021, la police distribue également des cartes, qui ordonnent aux toxicomanes d’appeler une hotline pour obtenir des services afin d’éviter une amende de 100 dollars.

Serr a déclaré que les cartes que la police distribuera en Colombie-Britannique visent uniquement à fournir des informations sur l’endroit où les gens pourraient choisir d’accéder aux services de toxicomanie et d’itinérance, par exemple, en fonction des ressources disponibles dans une région particulière.

Cependant, le militant toxicomane Garth Mullins, qui faisait partie des personnes assises à une «table de planification de base» pour discuter de la dépénalisation pendant environ un an avant son annonce, a déclaré qu’il était contre la distribution de cartes par la police.

“Nous n’aimons pas l’idée que la police se glisse dans les soins de santé”, a-t-il déclaré. « La dépénalisation suggère qu’ils n’ont aucune interaction, qu’il n’y a aucune raison pour qu’ils nous parlent. La police est hors de nos vies, elle ne dit pas aux gens d’aller se faire soigner quelque part », a-t-il déclaré.

«Je crains également que le succès ou l’échec de la dépénalisation ne soit mesuré par le nombre de personnes qui sont allées se faire soigner, le nombre de personnes qui ont cessé de se droguer, qu’il soit mesuré par des paramètres de santé. Mais il faut vraiment mesurer le nombre d’interactions avec les flics en moins.

Le ministère de la Santé mentale et des Dépendances a déclaré que la surveillance et l’évaluation continues étaient un élément essentiel de la demande de la Colombie-Britannique au gouvernement fédéral, approuvée en mai 2022, pour faire face à toute conséquence imprévue et pour s’assurer que les gens ne sont pas recriminalisés.

Sandra Ka Hon Chu, co-directrice exécutive du HIV Legal Network, a déclaré que le groupe préconisait l’absence de seuils sur la quantité de substances que les utilisateurs de drogue pourraient transporter pour leur usage personnel dans le cadre de la demande de décriminalisation de Toronto, soumise en janvier 2022 alors que les révisions se poursuivent être fait.

“Nous étions inquiets d’un seuil qui serait trop bas, pas nécessairement que les seuils soient intrinsèquement problématiques”, a déclaré Chu, citant des inquiétudes en Colombie-Britannique.

Alors que les groupes de défense de Toronto considèrent la province de l’Ouest comme un « refuge progressiste » en matière de politique antidrogue, la ville essaie de tracer sa propre voie en n’ayant aucune limite d’âge et en incluant toutes les substances illicites dans sa demande d’exemption de la réglementation canadienne sur les drogues. lois, a déclaré Chu.

Laura Shaver, porte-parole du Vancouver Area Network of Drug Users, a déclaré que la dépénalisation est une petite mais importante étape d’un plan global de réduction des méfaits visant à sauver des vies.

L’itinérance, la maladie mentale liée à un traumatisme et le manque de médecins disposés à prescrire des alternatives plus sûres sont d’autres problèmes importants qui doivent être résolus, a déclaré Shaver, ajoutant que beaucoup trop de personnes sont décédées.

« J’ai perdu le compte », dit-elle en pleurant. “Je parle de gens que je connais, que si je les voyais dans la rue, je m’arrêterais et leur dirais bonjour.”

Camille Bains, La Presse Canadienne

