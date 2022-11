La Colombie-Britannique est la province la moins religieuse du Canada et compte les 6 régions métropolitaines les moins religieuses du pays – Kelowna Capital News

Pour la première fois, il y a plus de personnes non religieuses que de personnes religieuses en Colombie-Britannique.

Statistique Canada a publié la semaine dernière les données du recensement de 2021 sur la religion, et le pourcentage de résidents de la Colombie-Britannique qui n’ont aucune appartenance religieuse est maintenant de 52,1, une augmentation par rapport à 44 % en 2011. La Colombie-Britannique est la province la moins religieuse du Canada – à l’échelle nationale, 34,6 % des Canadiens ont aucune appartenance religieuse.

En Colombie-Britannique, 34,3 % des résidents sont chrétiens : 12 % des Britanno-Colombiens sont catholiques, 8,8 sont chrétiens non spécifiés, 2,8 sont anglicans et 2,6 sont affiliés à l’Église Unie. Parmi les religions non chrétiennes, 5,9 % des Britanno-Colombiens sont sikhs et 2,6 % sont musulmans.

Les six régions métropolitaines de recensement les plus non religieuses du Canada se trouvent toutes en Colombie-Britannique. Nanaimo est la région métropolitaine la plus non religieuse avec 62,9 %, Kamloops vient ensuite avec 60,8 %, puis Victoria (60,5), Kelowna (54,4), Chilliwack (49,4) et Vancouver (47,1). Pour compléter le top 10, on retrouve Red Deer, Alb., Belleville, Ont., Peterborough, Ont., et Kingston, Ont. La seule région métropolitaine de recensement de la Colombie-Britannique à l’extérieur des 10 premières au Canada est Abbotsford-Mission à 37 %.

À l’extérieur des régions métropolitaines de recensement, la communauté la plus non religieuse du Canada est Squamish avec 70,1 %.

Le père Harrison Ayre de l’église catholique romaine St. Peter à Nanaimo a déclaré que, lors de l’examen des données, les termes « affiliation » et « religion » peuvent être problématiques. Quelqu’un est catholique en vertu de son baptême, par exemple, mais quelqu’un qui atteste être catholique – ou de n’importe quelle religion d’ailleurs – pourrait ne pas nécessairement “essayer de vivre ce qu’il croit”, a-t-il souligné.

La BC Humanist Association, une organisation à but non lucratif qui cherche à fournir une communauté et une voix aux humanistes, athées, agnostiques et autres personnes non religieuses, s’intéresse également vivement à ce que représentent les chiffres. Ian Bushfield, directeur exécutif, a déclaré que même si les données du recensement sont exactes, la question sur l’appartenance religieuse est sujette à interprétation.

“Nous pensons que cela sous-estime le nombre de non-religieux et cela brosse un tableau qui montre que les gens sont plus activement religieux que ce n’est nécessairement le cas”, a-t-il déclaré.

Une étude de Statistique Canada de l’année dernière a révélé que 18 % des Canadiens disent avoir une appartenance religieuse, mais ne participent pas à des activités religieuses ou spirituelles et considèrent que leurs croyances religieuses ou spirituelles « n’ont que peu ou pas d’importance dans la façon dont ils vivent leur vie ». .”

Bushfield a déclaré qu’il est important d’avoir les meilleures données disponibles en raison de “l’enchevêtrement du gouvernement avec la religion” avec le financement des écoles privées religieuses, des établissements de soins de santé et des refuges pour sans-abri, par exemple.

«Ils peuvent être plus ouverts au financement de religieux sur la perception qu’il y a beaucoup de religieux qui pourraient y accéder, mais en réalité, ceux-ci peuvent souvent être discriminatoires ou constituer des obstacles pour les personnes non religieuses ou de confession minoritaire. communautés », a-t-il dit.

Bushfield a déclaré que le dépassement du seuil de 50% de non-religieux en Colombie-Britannique est “très symbolique” et digne d’attention, mais a souligné que la majorité ne devrait pas nécessairement diriger la politique gouvernementale, car même les petites croyances minoritaires devraient avoir leur place.

“Nous devrions adopter une approche laïque car c’est la meilleure façon de nous assurer que nous reflétons une neutralité qui fait de la place pour tout le monde et ne privilégie pas un point de vue par rapport à un autre”, a-t-il déclaré.

Moralité et sens trouvés dans les églises et la société laïque

Si Nanaimo est la région métropolitaine la moins religieuse du Canada, ce n’est pas évident dans les bancs de St. Peter’s, où il y a une sorte de « contre-tendance » à la trajectoire des données du recensement. Ayre a déclaré que la fréquentation de l’église est à des niveaux pré-pandémiques et qu’il existe «un éventail d’âges et de cultures» qu’il attribue en partie à l’Université de l’île de Vancouver qui attire de jeunes adultes du monde entier.

De manière générale, il y a eu «évidemment» une baisse de la participation de l’église au fil des ans, ce qui a été discuté et étudié par les dirigeants de l’église à différents niveaux.

“Les gens pensent que c’est une question pragmatique et la traitent donc de manière pragmatique – c’est plutôt la question de la culture et de la nature humaine”, a déclaré Ayre.

Il a suggéré que la « culture laïque » est elle-même une sorte de religion, car « il n’existe pas de culture qui ne tente pas de répondre aux questions de l’existence humaine » comme « pourquoi suis-je ici ? Qui suis je? Y a-t-il un but à l’existence ? Y a-t-il quelque chose de plus dans la vie ?

Ayre a déclaré que la vérité a une emprise universelle sur les gens, donc si les chrétiens ne prétendent pas que ce qu’ils croient est la vérité, c’est un échec des églises. Cependant, il a ajouté qu’ils ne peuvent que proposer, jamais imposer.

“Si la ‘question religieuse’ est vraiment une question publique, si la religion est vraiment un phénomène humain universel… alors c’est aussi la faute de la culture et de la société de refuser de prendre ces questions au sérieux”, a-t-il dit.

Il pense que la diminution du taux de personnes religieuses a entraîné une diminution de la “raison morale ou de la vérité morale”. Si les êtres humains sont des produits sans âme du hasard, dit le prêtre, alors ils perdent leur valeur.

« Si l’humanité n’a pas de valeur, alors la vie elle-même n’a plus de sens. Alors pourquoi devrais-je bien traiter les autres ? Au mieux, nous le faisons parce que c’est politiquement ou socialement opportun, mais même cela s’effondre avec le temps », a déclaré Ayre.

Bushfield a fait valoir que les cultures se développent de différentes manières, et dans les endroits où les religions traditionnelles ne sont pas pour la plupart des gens, les résidents recherchent ailleurs leur moralité et leur sens de la communauté. Il a noté qu’en Colombie-Britannique, les groupes environnementaux sont «fondamentaux» et que la province abrite également d’importants travaux sur les libertés civiles et les droits de la personne.

« Nous pouvons facilement voir que les gens peuvent être bons sans Dieu en Colombie-Britannique. Beaucoup de gens se soucient profondément de l’état du monde… », a-t-il déclaré. “Il y a un engagement profond qui n’est pas nécessairement lié à la religion mais qui est lié à la création d’un monde meilleur.”

