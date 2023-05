La Colombie-Britannique enverra des patients atteints de cancer à Bellingham pour une radiothérapie afin de réduire les temps d’attente

Un nouveau projet pilote provincial enverra des patients atteints de cancer admissibles de l’autre côté de la frontière pour recevoir une radiothérapie, dans le but de réduire les temps d’attente en Colombie-Britannique

On prévoit que sur deux ans, environ 4 800 patients bénéficieront du programme temporaire, a annoncé la province lundi 15 mai.

BC Cancer indique qu’à partir du 29 mai, les personnes éligibles pourront se rendre dans deux cliniques de Bellingham, Washington, pour un traitement, ce qui équivaut à jusqu’à 50 patients par semaine. Les coûts liés au traitement, tels que les déplacements, les repas et l’hébergement, seront couverts par BC Cancer et la Provincial Health Services Authority. Une équipe de soutien de BC Cancer aidera à organiser et à coordonner les plans de voyage vers les deux cliniques, le PeaceHealth St. Joseph Cancer Centre et le North Cascade Cancer Centre.

De plus, tous les coûts des services médicaux, des tests et des médicaments liés à la radiothérapie du patient, aux médicaments sur ordonnance et aux tests de laboratoire seront couverts par la province.

Les patients atteints d’un cancer du sein et d’un cancer de la prostate seront les premiers groupes de patients éligibles pour se rendre à Bellingham pour leur traitement, car ils constituent le plus grand groupe de patients recevant une radiothérapie, a indiqué la province.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a qualifié les mesures de temporaires, mais essentielles pour garantir que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. En 2021, plus de 30 000 personnes en Colombie-Britannique ont reçu un nouveau diagnostic de cancer.

«Cette action immédiate soutiendra les patients pendant que nous élargissons les services de lutte contre le cancer et embauchons plus de personnel de soins contre le cancer dans toute la province», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Au cours des deux prochaines années, la Colombie-Britannique s’attend à voir environ 1 000 nouveaux patients nécessitant une radiothérapie. En augmentant la capacité, la province affirme que cela garantira que plus de personnes reçoivent une radiothérapie selon leur référence clinique.

« Un traitement de radiothérapie en temps opportun est essentiel pour les personnes atteintes de cancer, tant pour leur survie que pour leur qualité de vie globale », a déclaré le Dr Kim Chi, médecin-chef de BC Cancer. «

Grâce à cette initiative temporaire, nous pouvons prendre des mesures urgentes pour améliorer les résultats, non seulement pour ceux qui peuvent voyager, mais aussi pour les personnes atteintes de cancer qui reçoivent des soins dans nos centres régionaux. L’initiative augmente notre capacité globale à offrir une radiothérapie vitale à tous les Britanno-Colombiens qui en ont besoin.

Pendant ce temps, la province affirme qu’elle continuera d’étendre les soins contre le cancer grâce au plan d’action pour les soins contre le cancer de la Colombie-Britannique.

