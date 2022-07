La Colombie-Britannique entre dans la troisième vague Omicron alors que les hospitalisations COVID bondissent de 35% par rapport à la semaine dernière

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a confirmé que la province entrait dans sa troisième vague de la variante Omicron COVID-19, les hospitalisations ayant bondi de 35 % la semaine dernière.

Un jour après que l’Ontario a annoncé sa troisième vague, Adrian Dix a déclaré que les cas en Colombie-Britannique avaient également une tendance à la hausse, mais pas aussi significativement que les hospitalisations.

“Nous ne constatons pas d’augmentation majeure des soins intensifs dans les résultats les plus graves pour les personnes hospitalisées et positives pour COVID-19”, a déclaré Dix dans une interview avec l’animateur de Early Edition, Stephen Quinn.

Jeudi, 369 personnes sont hospitalisées avec le nouveau coronavirus, dont 36 en soins intensifs, selon le tableau de bord BC COVID-19.

Cela représente une augmentation de 35 % du nombre total d’hospitalisations par rapport à jeudi dernier, lorsque la province avait signalé 273 personnes hospitalisées. Le nombre de patients en soins intensifs a augmenté de 12,5% par rapport à 32 il y a une semaine.

Le gouvernement affirme que ses chiffres hebdomadaires sont préliminaires. Il les a ajustés rétroactivement en raison des retards dans le décompte et de la nouvelle façon dont il mesure les cas hebdomadaires, les hospitalisations et les décès.

Lundi, le ministre de la Santé Adrian Dix assiste à une séance d’information sur le COVID-19 à Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Les chiffres publiés jeudi font partie d’une approche des responsables de la santé de la Colombie-Britannique amorcée plus tôt cette année, à la fois dans le passage aux rapports hebdomadaires et dans la façon dont certaines mesures sont calculées.

24 autres décès ont été enregistrés à cause du COVID-19 dans la province du 26 juin au 2 juillet, ce qui comprend toutes les personnes décédées dans les 30 jours suivant un test positif au COVID-19, que le virus ait été confirmé ou non comme cause sous-jacente du décès.

Les taux de positivité des tests sont en légère hausse, atteignant une moyenne de 9,1% dans toute la province samedi, contre 7,5% la semaine précédente.

De nouveaux détails à venir vendredi sur le plan de vaccination de la Colombie-Britannique

Dix n’a fait allusion à aucune nouvelle mesure de santé publique mise en œuvre pour endiguer la nouvelle vague d’Omicron entraînée par la sous-variante BA.5, et a déclaré que la Colombie-Britannique continue de se concentrer sur la vaccination comme sa meilleure défense contre le COVID-19, réitérant que les vaccins continuent fournir une protection solide en rendant l’hospitalisation cinq fois moins probable et la mort sept fois moins probable.

“Les autres qui ont été invités ont été invités à recevoir votre quatrième dose. Recevez votre quatrième dose”, a déclaré Dix.

Une clinique de vaccination COVID-19 au Vancouver Convention Centre à Vancouver en janvier 2022. Le ministre de la Santé, Adrian Dix, recommande aux personnes qui ont reçu deux doses du vaccin COVID-19 d’obtenir leur rappel ou leur troisième dose. (Ben Nelms/CBC)

Selon le ministre, la moitié des personnes éligibles à une quatrième dose l’ont déjà reçue.

Cependant, a-t-il dit, une catégorie importante de personnes qui ont reçu deux doses mais qui n’ont pas encore reçu de rappel doivent obtenir leur rappel maintenant.

Le Comité consultatif national de l’immunisation a averti que la saison des maladies respiratoires posera un défi cet automne.

“C’est là que nous nous attendons à être à nouveau mis au défi avec COVID-19 et la nécessité pour les gens d’obtenir une dose supplémentaire à l’automne, quel que soit le nombre de doses qu’ils ont reçues jusqu’à présent”, a déclaré Dix.

Les autorités sanitaires ont également annoncé une conférence de presse vendredi à 13 h pour faire le point sur le plan de vaccination de la Colombie-Britannique. Le ministre de la Santé Adrian Dix sera présent ainsi que le Dr Martin Lavoie, agent de santé provincial par intérim de la Colombie-Britannique, et la Dre Penny Ballem, directrice exécutive du plan de vaccination contre la COVID-19 de la Colombie-Britannique.

ÉCOUTEZ | Le ministre de la Santé Adrian Dix sur la réponse de la province à une troisième vague Omicron