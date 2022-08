La Colombie-Britannique enregistre un record de 1 095 décès liés à des drogues toxiques au cours des 6 premiers mois de 2022

Au moins 1 095 personnes en Colombie-Britannique sont mortes d’une surdose de drogues toxiques entre janvier et juin de cette année – le nombre le plus élevé jamais enregistré au cours des six premiers mois d’une année civile.

Les dernières données du BC Coroners Service montrent que la Colombie-Britannique a dépassé les 10 000 décès depuis que l’approvisionnement en médicaments toxiques de la province a été déclaré une urgence de santé publique en avril 2016.

NOUVEAU : 10 000 personnes sont mortes d’une surdose depuis que la Colombie-Britannique a déclaré une crise des drogues toxiques une urgence de santé publique en avril 2016. De nouvelles données du BC Coroners Service montrent que 1 095 personnes sont décédées de janvier à juin cette année – le plus haut jamais enregistré au cours des 6 premiers mois de l’année civile. – Cole Schisler (@SchislerCole) 16 août 2022

Parmi les personnes décédées, 78 % étaient des hommes et 73 % avaient entre 30 et 59 ans. En moyenne, plus de six vies ont été perdues à cause des drogues illicites chaque jour cette année.

La majorité des décès sont survenus dans les autorités sanitaires de Fraser et de Vancouver, ce qui représente 59 % des décès liés aux drogues toxiques jusqu’à présent cette année. Cependant, les taux restent élevés dans toute la Colombie-Britannique Northern Health a signalé un taux de décès de 53 pour 100 000 habitants et quatre des cinq autorités sanitaires signalent des taux supérieurs à la moyenne provinciale à 42 décès pour 100 000 habitants.

« La toxicité sans cesse croissante du marché illicite et non réglementé des drogues a un impact déchirant sur la vie et le bien-être des membres de nos communautés à travers la province », a déclaré Lisa Lapointe, coroner en chef. « Les décès dus aux drogues toxiques au cours du premier semestre de 2022 ont dépassé le nombre de décès survenus au cours de la même période en 2021, mettant notre province, une fois de plus, sur la bonne voie pour un record de pertes de vie.

@SchislerCole

cole.schisler@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Surdoses en Colombie-BritanniqueBreaking News