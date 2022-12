La Colombie-Britannique en profitera alors que Parkland doublera le réseau de recharge de véhicules électriques de l’ouest du Canada

Parkland Corp. double la taille de son réseau de recharge de véhicules électriques annoncé précédemment en mettant l’accent sur la Colombie-Britannique, qui est le chef de file du pays en matière d’adoption de véhicules électriques.

Le détaillant de carburant basé à Calgary a annoncé vendredi qu’il installerait désormais 50 bornes de recharge ultra-rapides sur les autoroutes et dans les principales destinations de l’île de Vancouver à Calgary, au lieu des 25 précédemment annoncées.

Les emplacements seront capables de recharger la plupart des modèles de véhicules électriques en 20 à 30 minutes et seront situés dans le portefeuille de vente au détail Chevron et On The Run existant de la société en Colombie-Britannique et en Alberta.

En septembre, les véhicules électriques représentaient 17,5 % des nouveaux véhicules de tourisme légers vendus cette année en Colombie-Britannique, faisant de la province un endroit logique pour concentrer l’essentiel du réseau, a déclaré Darren Smart, vice-président principal de la transition énergétique et developpement de l’entreprise.

À Vancouver, par exemple, le réseau On the Run de Parkland devrait presque tripler le nombre existant de chargeurs ultra-rapides dans la région métropolitaine de la ville – une indication que l’entreprise parie gros sur le marché de la Colombie-Britannique.

“Il y a d’autres provinces au Canada qui sont sur les talons de la Colombie-Britannique, mais je pense que nous verrons cela se dérouler dans chaque province un peu différemment”, a déclaré Smart lors d’une entrevue.

“Nous garderons un œil dessus, et comme nous voyons que la demande commence à justifier l’entrée sur de nouveaux marchés, nous chercherons à le faire.”

Parkland se concentre également sur l’expérience client, pariant que les conducteurs de véhicules électriques dépenseront de l’argent en nourriture et en articles de vente au détail en attendant que leur voiture se charge. Pour attirer les clients, tous les points de recharge seront entièrement dotés en personnel, comprendront un dépanneur On The Run et la plupart auront un restaurant.

Parkland a déclaré que les clients bénéficieront également d’une expérience numérique intégrée via l’application de récompenses Journie et que les toilettes seront modernisées.

“Il existe de nombreux exemples sur le marché où le chargeur est éteint dans un coin dans une zone mal éclairée, et c’est là que nous pensons que le marché a rendu un mauvais service aux clients des véhicules électriques”, a déclaré Smart.

“Vous venez sur notre site, et le chargeur est situé à un endroit où il est facile d’entrer dans le dépanneur, il est bien éclairé, et nous créons cette connexion entre le chargeur et toutes les commodités que nous avons sur place.”

La recharge des véhicules électriques devient un espace de plus en plus concurrentiel pour les détaillants d’essence traditionnels alors qu’ils cherchent à séduire un nombre croissant de conducteurs de voitures électriques au Canada.

Plus tôt cette semaine, Suncor Energy a annoncé qu’elle visait la recharge des véhicules électriques dans le cadre d’un plan plus vaste visant à augmenter les revenus de son réseau de vente au détail Petro-Canada. Plus tôt cette semaine, le PDG par intérim, Kris Smith, a déclaré aux participants à la journée annuelle des investisseurs de l’entreprise qu’investir dans la recharge des véhicules électriques aiderait à compenser la baisse prévue des ventes d’essence à l’avenir.

“Nous prévoyons que la demande d’essence pourrait baisser jusqu’à 25% d’ici le milieu à la fin des années 2030 sur la base de la réglementation gouvernementale actuelle et des prévisions de pénétration des véhicules électriques”, a déclaré Smith.

En octobre, Imperial Oil Ltd. a annoncé qu’elle avait signé une entente avec FLO, un fabricant québécois de bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de développer une option de service de recharge pour les grossistes Esso et Mobil de l’Impériale.

“Beaucoup de gens sont très concentrés sur cet espace et se déplacent rapidement”, a déclaré Smart. “Tout le monde voit que la pénétration des véhicules électriques augmente et veut jouer dans cet espace.”

Cependant, Smart a souligné que Parkland ne prévoyait pas que la demande d’essence traditionnelle disparaîtrait de si tôt.

“Même s’il y a plus de véhicules électriques dans le cadre des ventes de voitures neuves chaque année, il faut beaucoup de temps pour que la flotte qui est sur la route se renouvelle. En Norvège, par exemple, 80 % des nouveaux véhicules sont des véhicules électriques, mais 80 % de la flotte est toujours constituée de moteurs conventionnels », a déclaré Smart.

“Nous sommes bien placés pour répondre à cette demande dans les deux sens, qu’il s’agisse d’un véhicule conventionnel ou d’un véhicule électrique.”

Parkland prévoit d’achever ses 25 emplacements de recharge initiaux d’ici la fin de l’année, les 25 emplacements suivants devant être achevés au début de 2024.

La société a refusé de divulguer la valeur totale en dollars de son projet de recharge de véhicules électriques, bien qu’elle ait déclaré qu’elle recevrait un financement de 6,8 millions de dollars de Ressources naturelles Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique pour soutenir son plan.

