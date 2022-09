La Colombie-Britannique élargit l’accès au traitement de la fibrose kystique Trikafta – Kelowna Capital News

La province a élargi l’admissibilité à l’accès au médicament contre la fibrose kystique Trikafta pour les Britanno-Colombiens qui en ont besoin.

Les critères d’admissibilité seront élargis mardi (13 septembre) en fonction d’une recommandation du Comité canadien d’expertise sur les médicaments.

Trikafta est un médicament à triple association d’ivacaftor, de tezacaftor et d’elexacaftor, utilisé pour le traitement de la mucoviscidose chez les patients porteurs d’au moins une mutation F508del. Il a montré qu’il améliorait la fonction pulmonaire et la qualité de vie et réduisait la fréquence des crises pulmonaires.

Lorsque le médicament a été répertorié pour la première fois en septembre 2021, les patients devaient être âgés de 12 ans ou plus et avoir un volume expiratoire forcé (VEMS) inférieur à 90 %. Le comité d’experts a maintenant émis une nouvelle recommandation pour des critères d’éligibilité élargis qui incluent les enfants âgés de 6 à 11 ans et ceux âgés de 12 ans ou plus avec un VEMS supérieur à 90 %.

« Vivre avec la fibrose kystique est un combat quotidien pour les patients et leurs familles », a déclaré Adrian Dix, ministre de la Santé. “L’élargissement de l’accès à Trikafta pour les enfants âgés de 6 à 11 ans offre une option de traitement supplémentaire pour les centaines de personnes atteintes de fibrose kystique en Colombie-Britannique”

Le médicament est couvert par le processus BC Expensive Drugs for Rare Diseases, qui permet aux patients d’accéder au cas par cas à des médicaments coûteux pour des maladies rares. Actuellement, environ 150 personnes en Colombie-Britannique bénéficient de la couverture Trikafta PharmaCare. On estime que 185 personnes de plus devraient devenir éligibles avec les critères élargis.

La fibrose kystique, qui touche environ 500 personnes en Colombie-Britannique, est une maladie génétique qui affecte en grande partie les poumons d’une personne, mais aussi le pancréas, le foie, les reins et l’intestin. Les défis à long terme peuvent inclure des difficultés respiratoires et des complications, y compris des exacerbations pulmonaires fréquentes.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.