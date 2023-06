La Colombie-Britannique donne 4,5 millions de dollars pour moderniser un centre de soins palliatifs pour enfants

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un nouveau financement de 4,5 millions de dollars pour Canuck Place afin de rénover et d’améliorer l’hospice pour enfants de Vancouver.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que le financement ira aux réparations structurelles, à l’amélioration des chambres de soins aux patients, à l’amélioration de la ventilation et à la rendre plus accessible.

Il financera également la construction d’un nouveau bâtiment administratif.

Canuck Place a été le premier hospice pour enfants en Amérique du Nord, et Dix dit que les changements feront une « différence réelle et tangible » pour les enfants, les familles et les travailleurs de la santé.

Selon le ministre, la construction devrait être terminée d’ici 2025.

Denise Praill, PDG de Canuck Place, affirme que le financement permettra des réparations « essentiellement nécessaires » à l’installation, qui n’a pas été modernisée depuis son ouverture en 1995.

« Cet investissement améliorera la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins pour plus de 870 enfants atteints de maladies potentiellement mortelles et leurs familles de partout en Colombie-Britannique et au Yukon », a-t-elle déclaré vendredi 2 juin.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanucksMinistère de la SantéGouvernement provincial