La Colombie-Britannique domine le Canada alors que les loyers moyens montent en flèche de 30 % en cinq ans

Nulle part au Canada les loyers n’ont augmenté plus vite qu’en Colombie-Britannique, selon le dernier indice canadien des logements locatifs.

Les loyers mensuels moyens et les services publics en Colombie-Britannique ont augmenté de 30 % pour atteindre 1 492 $ entre 2016 et 2021, la moyenne canadienne atteignant 21 %. L’Ontario a enregistré la deuxième augmentation la plus élevée au cours de cette période avec 27 %.

Sans surprise, ces augmentations ont poussé de nombreux Britanno-Colombiens qui louent – ​​la province compte un peu plus de 660 000 ménages locataires – à l’avantage financier.

Près d’un locataire sur quatre (38%) a dépensé plus de 30% de ses revenus pour le loyer et les services publics en 2021. Seize pour cent ont payé plus de 50%, ce qui les expose à un risque accru d’itinérance, selon le rapport. .

L’abordabilité est pire pour les ménages dirigés par des femmes, ainsi que pour les groupes racialisés.

Le rapport a également constaté des lacunes importantes dans la qualité des logements locatifs. Onze pour cent des ménages locataires vivaient dans ce que le rapport décrit comme des conditions de surpeuplement. Sept pour cent se sont retrouvés dans des logements nécessitant des réparations majeures, près d’un ménage racialisé sur quatre vivant dans des logements surpeuplés.

Jill Atkey, directrice générale de la BC Non-Profit Housing Association, a déclaré que les chiffres montrent ce qu’elle décrit comme «l’échec collectif» au cours du dernier quart de siècle en ce qui concerne les investissements dans le logement locatif.

« Les centaines de milliers de locataires qui luttent pour se débrouiller sur les marchés locatifs écrasants d’aujourd’hui s’attendent à ce que tous les niveaux de gouvernement et les parties prenantes de l’industrie travaillent ensemble pour résoudre cette crise », a-t-elle déclaré.

La BC Non-Profit Housing Association a élaboré l’Indice canadien du logement locatif en partenariat avec des organisations comparables à travers le Canada à l’aide des données du questionnaire détaillé du recensement de 2021 reçues de Statistique Canada par le biais d’une demande de données personnalisée.

Les chiffres ont été rendus publics lundi, quelques heures seulement avant que le premier ministre David Eby et le ministre du Logement Ravi Kahlon se joignent à Burnaby-North Janet Routledge et au maire de Burnaby Mike Hurley pour annoncer 1 500 logements locatifs à Burnaby. Les maisons sont réparties sur six développements, dont trois sont en cours et trois devraient commencer plus tard cette année. La Colombie-Britannique dépense 253 millions de dollars pour les développements en partenariat avec BC Housing et la ville de Burnaby, entre autres.

Eby a déclaré que certaines des unités seront destinées aux Autochtones, aux personnes âgées sans abri, aux familles à faible revenu et aux personnes handicapées. Il a désigné Burnaby comme l’une des communautés à la croissance la plus rapide de la Colombie-Britannique, qui a également réussi à construire des logements plus rapidement que la moyenne régionale.

« J’ai hâte de me tenir devant l’un de ces nouveaux développements dans quelques années pour annoncer encore plus de logements à Burnaby, car le besoin de logements abordables ne fera qu’augmenter à mesure que nos communautés continueront de croître », a-t-il déclaré. « Nous devons continuer à chercher des solutions. »

Il a ajouté que la Colombie-Britannique a besoin de plus de logements alors que la province continue d’attirer des gens. Il a souligné diverses initiatives récentes, notamment 500 millions de dollars pour protéger les logements locatifs existants du réaménagement et une subvention de 400 dollars pour les locataires soumis à des conditions de revenu, entre autres.

«Le message de base aux Britanno-Colombiens, qui luttent contre l’abordabilité du logement – ​​et nous savons qu’il y en a là-bas – de ma part, de notre gouvernement, est que nous sommes à vos côtés», a-t-il déclaré.

« Chaque pierre que nous pouvons retourner pour trouver une occasion de construire des logements dans cette province, nous le faisons. Nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire. Nous nous consacrons donc à ce problème parce que les maisons sont pour les gens.

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Logement