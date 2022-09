La Colombie-Britannique doit investir dans les soins primaires pour endiguer l’hémorragie des médecins de famille des régions rurales – Kelowna Capital News

Par Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Les communautés rurales de la Colombie-Britannique continueront de souffrir de graves pénuries de médecins et de l’effet d’entraînement des fermetures répétées des salles d’urgence jusqu’à ce que le système de soins primaires de la Colombie-Britannique soit modernisé, selon un expert.

Les nouveaux médecins évitent la pratique familiale, tandis que les médecins établis l’abandonnent en raison de la façon dont les soins de santé primaires sont dispensés, a déclaré la Dre Rita McCracken, médecin de famille et chercheuse au Département de médecine familiale de l’Université de la Colombie-Britannique.

« La province utilise cette idée très désuète du médecin de famille en tant que fournisseur de l’infrastructure des soins primaires », a-t-elle déclaré.

Le cadre des soins de santé primaires est toujours basé sur la pratique médicale des médecins de famille des années 1960 et la naissance de l’assurance-maladie et ce n’est plus un modèle viable, a déclaré McCracken.

Les frais généraux, la complexité et les charges administratives de la pratique privée sont radicalement différents des décennies passées et les nouveaux médecins ne veulent pas des lourdes charges et des heures exténuantes qui y sont associées, a-t-elle déclaré.

La médecine en équipe dans un établissement financé par l’État avec un soutien administratif offrant des services complets – tels qu’un accès rapide aux travailleurs sociaux, aux conseillers, aux infirmières praticiennes et aux pharmaciens – allégerait la charge de travail des médecins et améliorerait les résultats pour les patients.

Investir dans des centres médicaux et employer une équipe interdisciplinaire bien dotée en ressources qui se soutiennent mutuellement sur le plan professionnel et émotionnel aiderait les communautés rurales à recruter et à conserver des médecins de famille, a-t-elle ajouté.

“Pensez à quel point un travail est plus attrayant que de dire:” S’il vous plaît, venez dans cette communauté qui est complètement dépourvue de tout type de services de soins primaires au niveau du système.

Un habitant de la Colombie-Britannique sur cinq, soit environ un million de personnes, n’a pas de médecin de famille, une situation qui affecte les régions rurales depuis des décennies et qui est maintenant un problème urgent partout.

Les pénuries de médecins et d’infirmières et les fermetures des urgences, aggravées par l’état déplorable des services d’ambulance dans les petites communautés, poussent les maires des petites villes à s’unir pour pousser le ministre de la Santé Adrian Dix à transformer les soins de santé en milieu rural.

La région du nord de l’île de Vancouver, qui compte plus de 10 000 habitants, a subi des fermetures prolongées ou tournantes de ses services d’urgence pendant une grande partie de l’été en raison de graves pénuries de personnel qui devraient s’aggraver à l’automne.

Une fermeture d’un mois à l’urgence d’Alert Bay vient d’être prolongée de deux semaines supplémentaires, et la petite communauté dépendante du ferry fait face à la possibilité qu’elle n’aura plus de médecins sur l’île Cormorant début décembre.

Les autres urgences de la région aux hôpitaux de Port Hardy et de Port McNeill – qui dépendent des médecins de famille pour la couverture – ont connu des fermetures répétées cet été et détournent les patients d’un hôpital à un autre presque quotidiennement.

Island Health a annoncé jeudi que deux nouveaux médecins de famille ont signé des contrats de deux ans pour pratiquer à Port McNeill. Mais le même jour, l’autorité sanitaire a annoncé une autre fermeture de l’urgence de Port Hardy pendant le week-end de la fête du Travail, à compter de vendredi à 5 h jusqu’à 7 h le dimanche.

«Je pense que l’île du Nord est très probablement une communauté en crise, mais franchement, toutes les communautés sont en crise en Colombie-Britannique en ce moment», a déclaré McCracken.

L’infrastructure des soins primaires dans la province est en grande partie financée par les salaires des médecins de famille, a-t-elle dit, et disparaît s’ils prennent leur retraite ou quittent une communauté.

Le travail diffère, mais les chirurgiens ne sont pas censés couvrir les frais généraux de l’hôpital, a-t-elle noté.

Les enseignants ne fournissent pas non plus l’infrastructure, le personnel et les écoles nécessaires à l’apprentissage des élèves dans un système d’éducation public.

Selon une étude de McCracken, près de la moitié des médecins de famille interrogés préféreraient être employés de clinique plutôt que propriétaires de petite entreprise.

Et 70 % des médecins veulent faire partie d’une équipe interdisciplinaire, tandis que 81 % veulent des vacances planifiées et un congé parental.

La province a pris des mesures pour établir un réseau de différents professionnels de la santé dans des zones géographiques auxquelles les médecins peuvent faire appel, appelés réseaux de soins primaires (PCN), mais il n’est pas clair s’ils sont efficaces ou facilement disponibles dans toute la province, a-t-elle déclaré.

“Le concept d’un PCN est agréable, mais il doit y avoir un financement plus cohérent et une infrastructure réelle derrière eux”, a déclaré McCracken, notant que de nombreux services vers lesquels les médecins orientent les patients sont virtuels.

“Et si quelqu’un pouvait me montrer comment les PCN ont amélioré l’accès aux soins primaires, ce serait incroyable, mais nous ne parlons même pas que ce soit une mesure.”

La province a récemment annoncé un financement provisoire pour les médecins pendant qu’elle travaille sur un nouveau modèle de rémunération, prévu cet automne.

Mais la refonte du système de soins primaires doit impliquer plus que ce que les médecins veulent et ont besoin, a déclaré McCracken.

Les professionnels de la santé, les prestataires de services et les patients doivent également avoir leur mot à dire, a-t-elle déclaré.

«Nous avons notoirement laissé de côté toutes les autres personnes qui doivent être impliquées dans cette conversation, telles que les chercheurs, les membres de la communauté, les patients ayant une expérience vécue de ne pas avoir de médecin de famille ou même les personnes qui en ont», a déclaré McCracken.

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation est que les solutions ne sont jamais négociées qu’entre les médecins et le (ministère de la Santé).”

Le bureau du ministre de la Santé Adrian Dix n’a pas répondu aux questions ni aux demandes répétées de commentaires de l’Observateur national du Canada.

La députée de North Island et whip adjointe du gouvernement, Michele Babchuk, n’a pas non plus été disponible pour une entrevue malgré les demandes de la CNO.