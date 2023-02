La Colombie-Britannique doit combler plus d’un million d’emplois d’ici 10 ans: rapport

Demander de l’aide.

Ce panneau sera suspendu à l’extérieur de la Colombie-Britannique dans un avenir prévisible, car le gouvernement provincial prévoit la création de plus d’un million d’emplois au cours de la prochaine décennie.

Le chiffre fait la une des dernières Perspectives du marché du travail de la Colombie-Britannique, une prévision sur 10 ans qui aide les gouvernements, les organisations, les établissements d’enseignement postsecondaire et les entreprises à soutenir la main-d’œuvre. Soixante-trois pour cent de toutes les ouvertures devraient provenir des départs à la retraite, le reste de la croissance économique.

La ministre de l’Éducation postsecondaire et des Compétences futures Selina Robinson s’est jointe à la ministre de l’Emploi, du Développement économique et de l’Innovation Brenda Bailey et au ministre d’État au Développement de la main-d’œuvre Andrew Mercier au Camosun College de Victoria pour présenter les nouveaux chiffres.

Sondage après sondage, la main-d’œuvre – ou son absence – est l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises et l’économie de la Colombie-Britannique, un point reconnu par Robinson.

“Actuellement, il y a plus de postes vacants qu’il n’y a de personnes (pour les combler)”, a-t-elle déclaré.

Alors que les pénuries de main-d’œuvre sont évidentes dans tous les secteurs, d’autres sont pires.

L’industrie de la restauration, un élément clé de l’industrie touristique provinciale, a soif de travailleurs et la pénurie de camionneurs en Colombie-Britannique a bloqué les chaînes d’approvisionnement commerciales. Une pénurie d’infirmières et de médecins a mis à rude épreuve le système de santé publique, en particulier dans les zones rurales et éloignées, tandis que les districts scolaires se tournent vers des enseignants non certifiés pour combler les pénuries d’enseignants. De grandes pénuries existent également dans les métiers spécialisés avec 83 000 ouvertures d’emplois prévues.

cuisiniers ; techniciens d’entretien automobile; mécaniciens et réparateurs mécaniques de camions et d’autobus; aides et manœuvres en construction; coiffeurs et barbiers; et les charpentiers étaient en tête des professions avec les ouvertures projetées les plus élevées au cours de la prochaine décennie.

Le gouvernement provincial prévoit combler 38 % des postes vacants avec des immigrants et 8 % avec des travailleurs venant d’autres régions du Canada.

Robinson a reconnu que le gouvernement fédéral est responsable de l’immigration, mais a déclaré que la Colombie-Britannique continuera de travailler avec Ottawa pour élargir le programme des candidats des provinces.

« Nous devons nous assurer que nous continuons d’attirer cette population d’immigrants », a-t-elle dit, soulignant les efforts provinciaux pour faciliter la reconnaissance de leurs titres de compétences et pour faire pression sur Ottawa au sujet des besoins de main-d’œuvre de la Colombie-Britannique.

Elle a reconnu que la Colombie-Britannique fait face à l’obstacle du logement coûteux et a énuméré les mesures prises pour augmenter l’offre. Mais elle a ajouté que la Colombie-Britannique demeure également un endroit attrayant pour les nouveaux arrivants en raison des opportunités et des services disponibles.

La plupart des créations d’emplois attendues se trouveront dans le Lower Mainland avec 654 600 postes, suivi de l’île de Vancouver avec 176 700 et de Thompson-Okanagan avec 120 000.

Bailey a déclaré que des opportunités existeront dans toutes les régions de la province et dans toutes les professions et Robinson a déclaré que le rapport permet au gouvernement d’investir des ressources dans la formation, soulignant les programmes annoncés lors du discours du Trône de lundi.

Le Conference Board du Canada estime que les déficits de compétences ont déjà coûté à la Colombie-Britannique jusqu’à 4,7 milliards de dollars en PIB perdu et 616 millions de dollars en recettes fiscales.

