La Colombie-Britannique devrait-elle réintroduire le mandat du masque ? Des groupes écrivent une lettre ouverte à la province

La province dit qu’elle n’envisage pas de réintroduire un mandat de masque, malgré les appels de quatre groupes axés sur le COVID et une augmentation des maladies respiratoires.

Dans une lettre ouverte publiée mardi 15 novembre, Protect our Province BC, Safe Schools Coalition BC, BC School Covid Tracker et Masks 4 East Van ont demandé au nouveau premier ministre David Eby, au ministre de la Santé Adrian Dix et à la ministre de l’Éducation Jennifer Whiteside de imposer des masques dans tous les espaces publics et lancer une campagne d’éducation pour enseigner aux gens leur importance.

“Avec le masquage, moins de Britanno-Colombiens tomberont malades, ce qui contribuera à” aplatir la courbe “et à réduire l’impact sur nos hôpitaux déjà surchargés et notre personnel de santé surchargé”, indique la lettre.

Les auteurs soulignent des recherches généralisées qui montrent que les masques sont un moyen éprouvé de réduire la propagation des virus respiratoires, tels que le COVID-19 et la grippe, d’une personne à une autre. C’est la recherche sur laquelle la province elle-même s’est appuyée tout en exigeant le masquage au plus fort de la pandémie et en encourageant le masquage depuis la fin du mandat le 30 juin.

Pourtant, le ministère de la Santé a déclaré mardi que les choses n’étaient pas encore assez mauvaises pour qu’il ramène un mandat.

“Même si nous voyons davantage de maladies respiratoires circuler, nous ne connaissons pas encore une augmentation des hospitalisations liées au COVID-19 / grippe / RSV (virus respiratoire syncytial)”, a déclaré un porte-parole à Black Press Media dans un e-mail.

Selon les dernières données du BC Center for Disease Control, le 5 novembre, environ 4,66 % des visites chez les professionnels de la santé étaient liées à une maladie respiratoire. Il s’agit d’une augmentation par rapport à septembre, alors qu’environ 2,7 à 3,4% des cas étaient liés aux voies respiratoires, mais toujours inférieur au pic de COVID-19 en janvier, lorsque le taux a atteint 7,1%.

Dans leur lettre, les quatre groupes désignent l’Ontario, où les services d’urgence ont reçu l’ordre de se préparer à une augmentation extrême de la demande et les hôpitaux pour enfants ont signalé des volumes historiques de patients, comme un signe d’avertissement pour la Colombie-Britannique. Le groupe ajoute que si les enfants de la santé -les soignants commencent à tomber malades, leurs parents aussi.

“Cela signifie moins de personnel de santé dans les services d’urgence ou dans les services hospitaliers pour s’occuper des patients malades, des adultes et des enfants”, indique la lettre.

Le ministère de la Santé a déclaré que la Colombie-Britannique s’en sortait mieux que l’Ontario jusqu’à présent. Il a indiqué que 23,8% des lits de soins intensifs pédiatriques et de haute acuité pour enfants et 31,5% des lits de soins intensifs néonatals de la province sont gratuits au 14 novembre. Seuls les lits de soins intensifs néonataux de l’hôpital général de Kelowna sont en surcapacité. , précise le ministère.

Les quatre groupes disent que la Colombie-Britannique devrait agir maintenant, avant que les choses n’empirent.

“Notre objectif devrait être de limiter la perte d’apprentissage des enfants en gardant les élèves en bonne santé et capables d’aller à l’école”, lit-on dans la lettre.

L’agent de santé provincial, le Dr Bonnie Henry et Dix doivent fournir une mise à jour sur la santé publique à 11 h mercredi.

