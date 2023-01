La Colombie-Britannique devrait-elle autoriser les salons de cannabis et les cafés ? L’enquête reçoit des critiques mitigées

Les espaces dédiés à la bouffée, la bouffée, le dépassement sont – sans surprise – soutenus par ceux qui consomment du cannabis en Colombie-Britannique, tandis que ceux qui n’ont pas de critiques mitigées sur les salons et cafés de cannabis ou les événements spéciaux.

Les résultats d’une enquête provinciale du printemps, publiés mardi 10 janvier, ont révélé que 61% des 730 répondants à l’enquête téléphonique soutenaient de tels espaces de cannabis. Parmi les consommateurs de cannabis qui ont répondu par téléphone, 84 % étaient favorables à la consommation. Parmi les non-consommateurs de cannabis, qui ont répondu par téléphone, 48 % ont soutenu les espaces.

Cette différence est encore plus frappante lorsque l’on regarde les répondants au sondage en ligne (15 362). Alors que 34 % étaient favorables à de tels espaces, presque tous les partisans du cannabis (94 %) qui ont répondu en ligne les ont soutenus, 91 % des non-consommateurs de cannabis s’y étant opposés lorsqu’ils ont répondu en ligne.

Le rapport définit un espace de consommation de cannabis comme une entreprise telle qu’un salon de cannabis, un événement spécial ou un autre établissement qui a du cannabis à vendre et à utiliser sur place. Il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur dans ces espaces.

Le rapport souligne que 750 000 Britanno-Colombiens seraient intéressés à visiter ces types d’espaces – tandis qu’environ 1,4 million de Britanno-Colombiens ont consommé du cannabis consommé au moins une fois l’an dernier, selon une enquête de 2021.

Dans un mémoire écrit, l’Association canadienne des détaillants de cannabis a déclaré que les espaces de consommation réglementés ont le potentiel de réduire les nuisances associées à la consommation de cannabis. D’autres marchés légaux du cannabis, dont Washington, l’Oregon et le Colorado, ont enregistré des avantages économiques importants, a-t-il déclaré, ajoutant que “des régions comme Kelowna sont également impatientes de l’adopter”.

La Canadian Live Music Association appuie également le concept pour des raisons comparables.

“Nous pensons également que le cannabis devrait être autorisé à être vendu lors de festivals et d’événements”, lit-on.

Pendant ce temps, les experts médicaux de la police et d’autres groupes étaient moins favorables à l’idée, appelant plutôt à des réglementations plus strictes visant à empêcher le mélange de cannabis et d’alcool. Les soumissions ont également exprimé la crainte que de tels sites n’affectent la qualité de l’air extérieur.

L’Association des chefs de police et des mères contre l’alcool au volant de la Colombie-Britannique a mis en garde contre les effets négatifs sur la sécurité routière.

“Compte tenu de l’effet affaiblissant grave lorsque l’alcool et le cannabis sont consommés ensemble, nous recommandons que tout espace de consommation soit fait pour choisir entre l’alcool et le cannabis”, lit-on dans le mémoire de MADD. « C’est-à-dire que les deux substances ne doivent pas être disponibles à la vente sur un même site. En outre, la dégustation ou l’échantillonnage de produits ne devrait pas être autorisé. Nous voudrions également mettre en garde contre la présence de produits comestibles dans les festivals étant donné l’effet retardé du cannabis ingéré et le risque de surconsommation dans un cadre moins surveillé.

Des sentiments similaires ont été exprimés par la Ville de Chilliwack.

Le ministère de la Sécurité publique a publié le rapport, qui n’indique aucune tendance du gouvernement pour le moment.