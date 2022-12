La Colombie-Britannique continue de lutter contre l’augmentation des cas de maladies respiratoires chez les enfants

Le BC Children’s Hospital de Vancouver a connu une autre fin de semaine chargée, alors que les cas de grippe et de maladies respiratoires chez les enfants continuent de monter en flèche à travers le pays.

Le temps d’attente estimé pour voir un médecin a été signalé à plus de 10 heures vendredi et à plus de neuf heures samedi.

Sarah Bell, chef de l’exploitation de l’hôpital, a déclaré que le service des urgences continue de connaître des volumes élevés et une acuité élevée – lorsqu’un nombre élevé de patients nécessitent une attention et des soins prolongés de la part du personnel infirmier.

Dimanche, l’hôpital a déclaré à CBC News qu’il ne détournait pas les patients et qu’aucun enfant nécessitant le plus haut niveau de soins pédiatriques ne se verrait refuser l’admission.

Bell a déclaré que les parents ne devraient amener les enfants souffrant d’une maladie respiratoire aux urgences que s’ils ont du mal à respirer, ajoutant que les enfants de moins de trois mois qui ont de la fièvre et qui sont déshydratés avec de la diarrhée ou des vomissements devraient également se rendre aux urgences.

“Vous n’avez probablement pas besoin de soins d’urgence si votre enfant a une toux, un rhume, un mal de gorge, la grippe, un œil rose ou un mal d’oreille”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les hôpitaux pour enfants du Canada sous pression : Les hôpitaux pour enfants submergés par la flambée des maladies respiratoires Les hôpitaux pour enfants de partout au Canada détournent du personnel, annulent des procédures et, dans certains cas, font même appel à la Croix-Rouge pour obtenir de l’aide en raison de la recrudescence des cas d’infections respiratoires.

L’hôpital a déclaré qu’il se coordonnait avec l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’Hôpital général de Victoria et les autorités sanitaires régionales pour équilibrer les ressources nécessaires et s’assurer que les enfants reçoivent des soins à l’endroit le plus approprié.

“Travailler plus dur que jamais auparavant”

La Dre Susan Kuo, médecin de famille à Richmond, en Colombie-Britannique, dit qu’elle et ses collègues reçoivent des appels téléphoniques de parents en détresse chaque jour où ils sont au bureau.

“Je n’ai jamais vu autant d’enfants malades souffrant de maladies respiratoires – autant d’enfants malades”, a-t-elle déclaré lors d’une interview. “Tous les médecins de famille que je connais travaillent plus fort que jamais auparavant.”

Kuo dit qu’elle est particulièrement inquiète de la difficulté pour les enfants d’obtenir un test PCR pour le COVID-19.

Deux de ses jeunes patients malades qui présentaient des symptômes du virus mais avaient été testés négatifs sur des kits de test rapide à domicile ont été informés qu’ils ne pouvaient pas obtenir un test plus fiable et certifié en laboratoire à moins qu’ils ne soient si malades qu’ils devaient être admis à l’hôpital .

“Mon diagnostic est basé sur la réalisation de tests et les tests PCR sont très cruciaux”, a déclaré Kuo.

Kuo a déclaré qu’elle devait déterminer si ses patients avaient le COVID-19, la grippe ou le VRS (virus respiratoire syncytial) afin de pouvoir prescrire le traitement approprié.

La Dre Susan Kuo, médecin de famille à Richmond, en Colombie-Britannique, dit qu’elle voit plus d’enfants atteints de maladies respiratoires cette saison grippale que jamais auparavant. (Janella Hamilton/CBC)

Chris Brandt est père de jumeaux de quatre ans et dit qu’il a amené sa fille au BC Children’s Hospital la semaine dernière et son fils à un hôpital de Sechelt samedi.

“Heureusement, les deux visites se sont avérées être des otites”, a-t-il déclaré. “Dans les deux cas, le personnel était absolument incroyable. Mais il y a eu une attente de quatre heures la semaine dernière… et [Sunday] il y a eu trois heures d’attente.”

Brandt dit qu’il est stressant pour les parents de se rendre à l’hôpital avec leurs enfants et de ne pas savoir combien de temps ils devront attendre pour se faire soigner.

“C’est difficile avec les jeunes enfants, qui sont trop jeunes pour comprendre pourquoi nous attendons”, a-t-il déclaré. “Je ne peux pas imaginer 10 à 12 heures.”

Le ministère de la Santé et le Parti vert pour remédier à la situation

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique fera le point lundi matin sur la protection des enfants pendant la saison grippale.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, l’agente de santé provinciale, la Dre Bonnie Henry, et la directrice générale des opérations de vaccination Immunize BC, la Dre Penny Ballem, prendront la parole à Vancouver à 11 h 30, heure du Pacifique.

Le Parti vert de la Colombie-Britannique affirme que sa chef Sonia Furstenau et le pédiatre Dr Sanjiv Gandhi s’adresseront également aux médias lundi.

Un porte-parole du parti a envoyé un avis aux médias, affirmant que Fursteneau et Gandhi répondraient à la situation dans les hôpitaux pour enfants de la Colombie-Britannique et à l’annonce du ministre de la Santé sur la saison actuelle des maladies respiratoires à 13 h HP.