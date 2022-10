La Colombie-Britannique compte le plus grand nombre d’entrepreneurs locaux au Canada – Kelowna Capital News

La province célèbre les petites entreprises cette semaine.

La semaine de la petite entreprise en Colombie-Britannique a commencé lundi (16 octobre) et se termine vendredi.

“Il est maintenant temps de soutenir ceux qui nous ont soutenus quand nous en avions le plus besoin”, a déclaré le ministre de l’Emploi, Ravi Kahlon, dans un communiqué.

« Soutenir nos petites entreprises locales aide non seulement ces entreprises, mais maintient également l’argent dans la communauté alors que nous nous appuyons sur notre solide reprise économique. Les dernières années ont été tout sauf normales, et les petites entreprises en ont ressenti l’impact alors qu’elles affrontaient les effets de la pandémie, des conditions météorologiques extrêmes, des pénuries mondiales de main-d’œuvre et de l’incertitude économique.

La Colombie-Britannique a connu la plus forte augmentation des emplois dans les petites entreprises au Canada depuis 2017, y compris une croissance de 4,9 % en 2021.

« En continuant d’investir dans les gens et en agissant sur les missions énoncées dans le plan économique, nous créons une main-d’œuvre plus forte et plus inclusive et positionnons la Colombie-Britannique comme un chef de file sur le marché mondial », a déclaré Kahlon.

“Alors, j’encourage tout le monde à montrer votre soutien et votre appréciation cette semaine, et toutes les semaines, en soutenant les entreprises locales de votre communauté.”

Il y a plus de 510 000 petites entreprises dans la province, a déclaré le gouvernement.

